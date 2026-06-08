Fernando, psicólogo en España: "Una sesión de terapia puede valer más de 80 euros, pero es una inversión necesaria"

Las claves

Las claves Generado con IA El precio de una sesión de terapia psicológica en España suele oscilar entre 40 y 80 euros, aunque en grandes ciudades puede superar esa cantidad. Existen alternativas para facilitar el acceso, como bonos de sesiones, tarifas reducidas para estudiantes o desempleados, y consultas online. La sanidad pública y asociaciones ofrecen atención psicológica gratuita, pero suelen tener largas listas de espera o estar dirigidas a colectivos vulnerables. Fernando Peña Vivero destaca que invertir en terapia es una apuesta por la salud mental y el bienestar, similar a cuidar la salud física.

Cada vez más personas se plantean acudir a terapia psicológica para afrontar problemas emocionales, gestionar la ansiedad o mejorar su bienestar. Sin embargo, una de las primeras dudas que suele surgir está relacionada con el coste de las sesiones y las opciones disponibles.

Fernando Peña Vivero, psicólogo, explica que el precio de una sesión de psicología depende de diversos factores, entre ellos la ciudad donde se realice, la experiencia del profesional y el enfoque terapéutico utilizado durante el tratamiento.

Según señala el especialista, en España la terapia individual suele situarse entre los 40 y los 80 euros por sesión. No obstante, en grandes ciudades estas cifras pueden incrementarse y superar con facilidad los 80 euros por consulta.

Para facilitar el acceso a la atención psicológica, algunos profesionales ofrecen descuentos específicos. Entre las alternativas más habituales se encuentran los bonos de varias sesiones, las tarifas reducidas para estudiantes o desempleados y las consultas online.

Además de la terapia privada, existe la posibilidad de recibir atención psicológica a través de la sanidad pública. Aunque el servicio no requiere pagos por sesión, la elevada demanda suele provocar listas de espera prolongadas y una menor frecuencia entre consultas.

Una inversión en salud

El psicólogo insiste en que el coste de la terapia no debería entenderse únicamente como un gasto económico. A su juicio, representa una inversión destinada a mejorar la salud mental, el bienestar emocional y la calidad de vida de las personas.

Fernando compara esta situación con la inversión que muchas personas realizan en actividades destinadas a cuidar su estado físico. Del mismo modo que se paga una cuota para mantener el cuerpo en forma, considera fundamental destinar recursos al cuidado psicológico.

También existen opciones gratuitas fuera de la sanidad pública. Diversas asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro ofrecen atención psicológica a colectivos vulnerables o personas con dificultades económicas que no pueden acceder a tratamientos privados.

Algunos centros colaboran además con universidades para facilitar terapias sin coste. En estos casos, las sesiones son realizadas por estudiantes de máster en psicología sanitaria bajo la supervisión constante de profesionales con amplia experiencia clínica.

Respecto a cuándo buscar ayuda, el especialista recuerda que no es necesario encontrarse en una situación extrema. La terapia puede ser útil cuando las estrategias habituales dejan de funcionar o cuando el malestar emocional persiste durante demasiado tiempo.

La ansiedad que impide descansar, la tristeza que reduce el interés por actividades antes placenteras o los problemas que afectan a las relaciones personales son señales que pueden indicar la conveniencia de consultar con un profesional.

Para Fernando Peña Vivero, solicitar apoyo psicológico no es un signo de debilidad. Al contrario, considera que refleja la determinación de reconocer un problema, afrontar el malestar y trabajar activamente para mejorar el bienestar personal.