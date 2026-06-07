La villa medieval perfecta para una escapada: calles de piedra, castillo y un parque natural donde sobreviven osos pardos

Las claves

Las claves Generado con IA Aguilar de Campoo, en Palencia, destaca por su casco histórico medieval, calles de piedra, plazas porticadas y un castillo que domina la villa desde lo alto. La localidad fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1966 y es considerada la capital del románico palentino. La Montaña Palentina, que rodea Aguilar, es un espacio natural protegido donde sobreviven osos pardos, especie emblemática y en peligro de extinción. El parque natural cuenta con la exposición permanente 'Zona Oso', que muestra la importancia del oso pardo en la conservación del territorio.

La escapada empieza junto al Pisuerga, entre soportales, casonas de piedra y una fortaleza que vigila desde lo alto. Aguilar de Campoo, en Palencia, tiene esa mezcla de villa medieval, castillo y paisaje de montaña que permite vender mucho más que una visita bonita.

Su casco histórico conserva una escala perfecta para recorrer a pie. Palencia Turismo recuerda que Aguilar de Campoo fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1966 y la sitúa como puerta de entrada a la Montaña Palentina y al Geoparque Mundial UNESCO Las Loras.

El paseo funciona porque el patrimonio aparece casi encadenado. Calles estrechas, plazas porticadas, casas palaciegas, antiguos arcos, puentes sobre el río y arquitectura de piedra permiten recorrer la villa sin necesidad de grandes desplazamientos ni itinerarios complicados.

Turismo de Castilla y León destaca que este municipio está atravesado por el río Pisuerga y lo considera capital del románico palentino, además de puerta ideal hacia la Montaña Palentina. Esa doble identidad marca toda la escapada.

La silueta que manda sobre el conjunto es el castillo de Aguilar de Campoo, situado en lo alto de un cerro. Desde allí, la fortaleza conserva su presencia defensiva sobre la villa, aunque hoy se visite como ruina consolidada.

Fechada entre los siglos XII y XV

El origen del castillo se vincula a los primeros siglos medievales. La información turística de la Montaña Palentina señala que la fortaleza, fechada entre los siglos XII y XV, domina el pueblo desde lo alto y actúa como mirador natural.

Ese detalle ayuda a entender por qué Aguilar de Campoo no fue solo una villa bonita. Su posición la convirtió en punto estratégico entre la Meseta y la montaña cantábrica, donde el río, los caminos y el relieve ordenaban el territorio.

La escapada también tiene una lectura románica muy potente. En torno a Aguilar destacan el monasterio de Santa María la Real, la colegiata de San Miguel y la ermita de Santa Cecilia, situada bajo el castillo y muy ligada a su imagen.

La percha natural aparece al mirar hacia el norte. La Montaña Palentina es un territorio de bosques, valles, cumbres y espacios protegidos donde el oso pardo sigue siendo una de las especies más simbólicas del paisaje cantábrico.

No es solo una forma bonita de hablar de fauna salvaje. La ficha Red Natura 2000 de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina describe este espacio como refugio de una especie emblemática y en peligro de extinción: el oso pardo.

La presencia del oso ha marcado incluso la forma de explicar el parque al visitante. En Cervera de Pisuerga, la Casa del Parque Natural Montaña Palentina alberga la exposición permanente “Zona Oso”, dedicada a la especie más emblemática del territorio.

La Fundación Patrimonio Natural lo plantea como una puerta de entrada divulgativa al parque. Su exposición permite descubrir la Montaña Palentina a través del oso pardo cantábrico, no como reclamo aislado, sino como símbolo de conservación.