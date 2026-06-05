Los veterinarios avisan: los gatos absorben la ansiedad de sus dueños y la manifiestan con comportamientos destructivos

Las claves

Las claves Generado con IA Un estudio revela que los gatos absorben la ansiedad de sus dueños y la manifiestan con comportamientos destructivos como arañar muebles o morder objetos. La personalidad del propietario influye en el comportamiento y la salud física del gato, con dueños neuróticos asociados a felinos más ansiosos y propensos a enfermedades. Los gatos de personas sociables y equilibradas muestran menos conductas problemáticas y presentan mejor estado emocional y físico. Veterinarios recomiendan trabajar en el equilibrio emocional personal para mejorar el bienestar y la convivencia con los gatos.

Los gatos siempre han cargado con la injusta fama de ser animales completamente independientes y desapegados de sus cuidadores. Sin embargo, las investigaciones que se han realizado al respecto han desmontado este mito.

Y es que, en realidad, sí que hay una profunda conexión emocional entre felinos y humanos, tal y como ha demostrado un estudio de la Universidad de Nottingham Trent publicado en la revista PLOS ONE.

Los investigadores han descubierto, tras analizar a más de 3.000 dueños de gatos, que la personalidad de los propietarios influye directamente en el comportamiento y bienestar físico de sus mascotas. Los resultados evidenciaron una correlación asombrosa entre la mente humana y la respuesta de los animales.

Aquellos propietarios que obtuvieron puntuaciones elevadas en la escala de neuroticismo mostraron una mayor probabilidad de convivir con felinos que presentaban serios problemas de conducta, altos niveles de ansiedad, miedo constante y comportamientos marcadamente agresivos.

Mayor predisposición a enfermedades

El estrés del dueño se traslada de forma silenciosa al animal, manifestándose en conductas como arañar muebles, orinar fuera de la caja de arena o morder objetos. Estas acciones destructivas no son caprichos, sino gritos de auxilio psicológico.

Este curioso fenómeno replica con exactitud la dinámica observada en estudios sobre el desarrollo infantil. Al igual que un niño pequeño absorbe la ansiedad de sus progenitores, el gato doméstico actúa como un espejo del bienestar de su cuidador.

Por el contrario, el estudio revela un panorama muy diferente para los dueños sociables. Las personas con altos niveles de amabilidad, extroversión y responsabilidad conviven con felinos mucho más equilibrados, pacíficos, cariñosos y carentes de conductas disruptivas.

La influencia humana no se limita exclusivamente a la salud mental del felino. La investigación descubrió que los gatos con dueños neuróticos tienen mayor predisposición a sufrir enfermedades crónicas vinculadas al estrés y una alarmante tendencia a padecer obesidad.

La investigadora principal del citado estudio, Lauren Finka, subraya la importancia de entender que nuestras mascotas son seres profundamente empáticos. Sus conductas problemáticas suelen ser una respuesta directa a cómo gestionamos nuestras propias emociones cotidianas.

El bienestar de un animal doméstico está íntimamente ligado al ambiente social que creamos en el hogar. Muchas veces acudimos al veterinario buscando soluciones farmacológicas sin comprender que el verdadero origen del problema reside en nuestra inestabilidad psicológica diaria.

Este hallazgo propone un cambio radical de paradigma en la medicina veterinaria contemporánea. A partir de ahora, el diagnóstico de un trastorno del comportamiento animal requerirá una evaluación holística que incluya el estilo de vida del propio propietario.

Para mejorar la convivencia con nuestros compañeros felinos, los expertos recomiendan trabajar primero en nuestro equilibrio emocional. Reducir los niveles de tensión en casa se traduce de forma inmediata en una mascota mucho más tranquila, saludable y feliz.