El mejor castillo circular de España: del siglo XIV, sobre una colina de bosque mediterráneo y una geometría gótica única

Las claves

Las claves Generado con IA El castillo de Bellver, construido a principios del siglo XIV, destaca por su estructura perfectamente cilíndrica y su impecable simetría gótica. La Torre del Homenaje es una mole cilíndrica de cuatro plantas, conectada al cuerpo principal por un puente apuntado suspendido sobre un foso, diseñado para ser destruido en caso de asedio. Ubicado sobre una colina a 112 metros de altura y rodeado por el Bosque de Bellver, el castillo combina elegancia palaciega y robustez militar. A lo largo de su historia, el castillo ha sido fortaleza, prisión militar y política, y actualmente alberga un museo y es un importante atractivo turístico y cultural.

Construido a principios del siglo XIV, este monumento gótico destaca por su impecable simetría geométrica, siendo un desafío arquitectónico y una verdadera proeza. Su estructura cuenta con un patio central de doble galería de arcos y una imponente Torre del Homenaje que se alza exenta al cuerpo principal, conectada únicamente por un audaz puente de piedra sobre el foso.

En líneas generales, el castillo representa un desafío monumental a la física de la construcción medieval mediante una sofisticada planificación basada en la geometría sagrada y la proporción áurea.

Edificar una estructura perfectamente cilíndrica a principios del siglo XIV exigió a los maestros de obra una precisión matemática milimétrica, inusual para la época, para lograr que el empuje de los muros exteriores se distribuyera de manera uniforme.

Cada sillar de piedra de la cantera local de Santanyí tuvo que ser tallado con una curvatura específica y exacta: un mínimo error de cálculo en el ángulo de las piedras habría provocado el colapso de las bóvedas de crucería y de la doble galería de arcos góticos que dan forma a su patio central.

La genialidad del diseño radica en cómo la estética gótica se fusionó con una ingeniería defensiva revolucionaria que se anticipó a su tiempo. Al no tener esquinas rectilíneas, el perfil circular de Bellver anulaba los ángulos muertos, impidiendo que los asaltantes encontraran puntos de cobertura.

El castillo más desafiante

Pero la joya de la corona no es otra que la mencionada Torre del Homenaje: una increíble y grandiosa mole cilíndrica de cuatro plantas levantada de forma exenta para actuar como último reducto de resistencia.

Su conexión con el castillo a través de un puente apuntado, suspendido a siete metros sobre el foso, y diseñado para ser destruido fácilmente en caso de asedio, convirtió a esta fortaleza en un complejo inexpugnable y una obra maestra.

El recinto, que combina la elegancia palaciega con la robustez militar, fue mutando con el paso del tiempo y de forma drástica al convertirse en una temida prisión militar y política durante los siglos XVIII y XIX, siendo actualmente un museo de historia para su ciudad.

Y lo mejor es que el castillo se asienta de forma estratégica sobre una colina a 112 metros sobre el nivel del mar, una elevación que permite a la edificación estar totalmente rodeada por el Bosque de Bellver, un frondoso parque público de vegetación puramente mediterránea que actúa como el principal pulmón verde de la capital balear.

Ahora mismo, el recinto funciona como un atractivo turístico y como un escenario cultural idóneo para eventos institucionales, siendo uno de los monumentos más espectaculares de nuestro país.