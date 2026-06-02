Reino Unido da una lección a España: aire acondicionado en residencias y hospitales antes de que lleguen a los 40 grados

Las claves

Las claves Generado con IA Reino Unido activa por primera vez alertas ámbar por calor y prioriza la climatización en residencias y hospitales. El Comité de Cambio Climático británico recomienda invertir en aire acondicionado y soluciones pasivas para proteger a los más vulnerables. Algunos hospitales británicos han superado los 30 ºC, lo que representa un riesgo para pacientes y personal sanitario. El cambio de enfoque convierte la climatización en una necesidad sanitaria, similar a asegurar agua o medicamentos en centros de salud.

Reino Unido ha entendido algo que España conoce desde hace años: el calor extremo ya no es una molestia de verano, sino un riesgo sanitario capaz de tensionar hospitales, residencias, viviendas y servicios públicos.

La alerta llega en un momento muy concreto. La Agencia de Seguridad Sanitaria británica activó el 22 de mayo de 2026 sus primeras alertas ámbar por calor del año en varias regiones de Inglaterra.

El aviso no era simbólico. La UKHSA señaló un aumento del riesgo para mayores de 65 años y personas con enfermedades previas, especialmente respiratorias y cardiovasculares, además de más presión sobre los servicios sanitarios.

El país ya sabe lo que significa cruzar una línea histórica. El Met Office registró 40,3 ºC en Coningsby, Lincolnshire, el 19 de julio de 2022, la temperatura más alta medida en Reino Unido.

Aquella cifra fue mucho más que una anécdota meteorológica. Dejó claro que un sistema construido para inviernos húmedos, viviendas cerradas y veranos suaves también necesita prepararse para episodios de calor extremo.

Los estándares recomiendan entre 18 ºC y 28 ºC

La novedad está en el cambio de mentalidad. El Comité de Cambio Climático británico advierte de que las prioridades más urgentes pasan por mejorar la refrigeración, reforzar la protección frente a inundaciones y asegurar el suministro de agua.

Ahí aparece la medida que da fuerza al titular: enfriar hospitales y residencias. El comité defiende invertir en refrigeración, aire acondicionado, bombas de calor y sombra verde en servicios públicos clave para proteger a pacientes y residentes.

No se trata solo de poner aparatos sin criterio. La adaptación combina soluciones pasivas, como sombra, persianas, ventilación o aislamiento, con refrigeración activa en edificios donde viven o ingresan personas especialmente vulnerables.

La percha sanitaria es clara. Un estudio sobre hospitales y olas de calor en Inglaterra recuerda que los estándares recomiendan entre 18 ºC y 28 ºC en salas generales, y entre 18 ºC y 25 ºC en áreas sensibles.

El problema es que algunos centros ya han superado los 30 ºC incluso con temperaturas exteriores moderadas. Eso convierte el sobrecalentamiento en un riesgo para pacientes, sanitarios y sistemas tecnológicos que sostienen la atención médica.

La lección para España no está en copiar sin matices al Reino Unido. Aquí el Ministerio de Sanidad activa desde 2004 un plan frente al exceso de temperatura, entre mayo y septiembre, para reducir el impacto sanitario del calor.

La diferencia está en considerar la climatización como infraestructura sanitaria, no como comodidad. En un hospital, una residencia o un centro de día, mantener temperaturas seguras puede ser tan importante como garantizar agua, electricidad o medicamentos.

Reino Unido llega tarde al calor mediterráneo, pero su giro resulta significativo para toda Europa. Si un país acostumbrado al frío empieza a hablar de refrigerar residencias y hospitales, el mensaje es evidente.