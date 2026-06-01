Matías Mandel, veterinario: "El problema para los gatos con el aire acondicionado no es el frío y tiene una solución"

Las claves

Las claves Generado con IA El principal problema para los gatos con el aire acondicionado no es el frío, sino el fuerte contraste de temperatura con el exterior. Una diferencia de hasta 10 ºC y 40% de humedad entre interior y exterior puede afectar gravemente las vías respiratorias y los ojos del animal. El veterinario Matías Mandel recomienda apagar el aire acondicionado antes de salir, permitiendo que la temperatura interior se atempere progresivamente. Como alternativa, el uso de ventiladores es una opción segura y eficaz para refrescar a las mascotas en verano.

La llegada del verano trae consigo un aumento sofocante de las temperaturas. Por este motivo natural, resulta muy común que las familias utilicen el aire acondicionado en sus hogares para buscar un alivio necesario durante los días más cálidos.

Esta práctica habitual parece inofensiva y completamente lógica. Sin embargo, el veterinario Matías Mandel advierte que debemos considerar algunos factores cruciales para evitar que este uso afecte negativamente la vida diaria de todas nuestras mascotas.

Muchas personas asumen equivocadamente que el peligro principal para los animales reside en el frío intenso o en que el ambiente se seca. El especialista aclara tajantemente que el verdadero problema jamás ha sido la baja temperatura del equipo.

La amenaza para el bienestar animal proviene de un fenómeno totalmente diferente. Según detalla Mandel, la verdadera complicación para su mascota surge porque el aparato genera una amplitud térmica demasiado importante en contraste con el clima exterior.

Evitar el contraste térmico

Para ilustrar esta situación, el experto propone un escenario cotidiano típico. Durante un verano normal, los termómetros en la calle pueden marcar fácilmente 33 ºC, mientras que el interior del hogar se mantiene a 23 ºC.

Este claro ejemplo numérico revela que existe una diferencia de 10 ºC entre ambos espacios. A esta brusca variación de temperatura hay que sumar también un 40% de diferencia en los niveles de humedad ambiental absoluta.

Lo que sucede realmente cuando el animal descansa en un ambiente tan controlado y artificial, y sale de golpe hacia la calle para realizar su paseo diario, es un impacto físico fulminante que desestabiliza su pequeño organismo interno rápidamente.

Chocarse violentamente con este repentino e intenso cambio de temperatura es precisamente lo que afecta de manera directa a sus vías nasales, que sufren una irritación inmediata al enfrentarse al calor asfixiante de la calle exterior.

Además de las vías respiratorias superiores, esta abrupta transición climática perjudica gravemente a los ojos del animal. El sistema ocular es extremadamente sensible a las alteraciones rápidas de humedad, lo que puede provocar diversas infecciones o molestias realmente severas.

Ahí radica el verdadero y único problema fundamental para la mascota. La perjudicial amplitud térmica entre ambos ecosistemas es la responsable directa de causar estos molestos trastornos físicos que pueden comprometer seriamente la salud general del fiel compañero felino.

Ante esta preocupación lógica, el especialista plantea una pregunta clave sobre cómo podemos solucionarlo rápidamente. Si el propietario sabe que tiene que salir a la calle, puede apagar un poco antes el sistema de aire en su vivienda habitual.

Esta sencilla acción preventiva sirve principalmente para dejar que se atempere la habitación cerrada. El objetivo central es lograr que el ambiente interior se equipare progresivamente con el calor exterior antes de cruzar la puerta del hogar familiar diariamente.

Si persisten las dudas sobre esta práctica gestión térmica, Mandel recuerda una alternativa fantástica. Ante la duda, los dueños también pueden usar ventiladores clásicos, unos aparatos mecánicos que también funcionan muy bien para refrescar a los animales domésticos.