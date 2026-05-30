Los meteorólogos alertan de un cambio radical de tiempo en España: "Desde el martes habrá 10ºC menos de lo habitual"

Las claves

Las claves Generado con IA España ha registrado temperaturas récord este mayo, llegando a rozar los 40ºC en varios valles y ciudades. A partir del martes, se prevé un descenso drástico de temperaturas, con valores hasta 10ºC por debajo de lo habitual. El cambio de tiempo traerá lluvias al noroeste y más nubosidad en el suroeste peninsular desde el jueves. El mar Mediterráneo presenta temperaturas entre 3,5º y 4ºC superiores a lo normal, y el Cantábrico hasta 6ºC más altas en el golfo de Vizcaya.

Esta semana España ha marcado temperaturas récord, incluso se han rozado o alcanzado los 40 grados a la sombra en los valles del Guadiana, Guadalquivir y el Ebro.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de que en este mes de mayo los termómetros han alcanzado cifras que no tienen precedentes en determinadas urbes del país: 34.9ºC en Ponferrada, 36,3º en Zamora, 32,3º en Colmenar Viejo (Madrid), 37,3º en Lleida y 37,5ºC en Tortosa, Roquetes (Cataluña).

Tal y como confirma el meteorólogo de Meteored Francisco Martín, el calor intenso de estos días se va a moderar durante el fin de semana, "sobre todo en el norte y en el Cantábrico", ha explicado en una entrevista con La Mirada Crítica.

"10 grados menos de lo habitual"

Eso sí advierte de que a partir de la semana que viene las temperaturas se van a desplomar, incluso a niveles mucho más bajos de los habituales de la primera semana del mes de junio.

"La semana que viene tendremos un cambio radical de tiempo, a partir del martes, que tendremos incluso 10 grados menos de lo habitual y habrá borrascas por el norte. Después, a partir del jueves también empeorará la meteorología", indica el licenciado en Físicas.

Un giro radical que confirma como cada vez es más habitual que se produzcan fenómenos meteorológicos extremos, con temperaturas propias de julio en mayo o más acordes al inicio de la primavera en el comienzo del mes de junio.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, la semana que viene las temperaturas máximas se mantendrán por encima de los veinte grados en buena parte de la península ibérica, pero las mínimas van a bajar de los 10 grados en provincias como Navarra, León o Guadalajara.

El gran cambio tendrá lugar a partir del jueves, puesto que va a llover en gran parte del noroeste peninsular y se va a acumular nubosidad en el suroeste de la Península.

Asimismo, Aemet también ha analizado cómo ha aumentado la temperatura del mar en las últimas fechas. Señalan en un hilo de X que el Mediterráneo está entre 3,5º y 4º por encima de lo normal en el entorno de Baleares. Por su parte, el Cantábrico alcanza valores incluso 6 grados superiores al promedio normal en el golfo de Vizcaya.