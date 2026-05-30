Manuel Manzano, veterinario: "Los gatos que llevan varios días sin comer pueden desarrollar una enfermedad mortal"

Los expertos recuerdan que los gatos son animales especialmente sensibles a los cambios.

Las claves

Las claves Generado con IA La falta de apetito en gatos no es un comportamiento inocuo y puede esconder riesgos mortales, como advierte el veterinario Manuel Manzano. Si un gato pasa varios días sin comer, puede desarrollar lipidosis hepática felina, una enfermedad letal si no se trata rápidamente. El estrés, cambios bruscos en la dieta o enfermedades previas pueden causar anorexia en gatos, por lo que cualquier falta de apetito debe motivar una consulta urgente al veterinario. El tratamiento de la lipidosis hepática suele requerir hospitalización, hidratación intravenosa y alimentación asistida durante varias semanas.

La salud de nuestras mascotas requiere siempre una atención constante e inmediata frente a cualquier anomalía visible. Cuando un felino doméstico deja de ingerir sus alimentos diarios repentinamente, muchos cuidadores asumen que es solo un comportamiento pasajero totalmente inofensivo.

Sin embargo, esta peligrosa falta de apetito esconde riesgos mortales. El veterinario Manuel Manzano alerta, en este vídeo publicado en su canal de YouTube, que los gatos pueden aguantar muy pocos días sin comer antes de sufrir unas consecuencias físicas devastadoras para su organismo.

Si esta situación de ayuno absoluto se prolonga, los mininos pueden desarrollar una grave enfermedad llamada lipidosis hepática felina. Este síndrome metabólico resulta letal si no recibe pronto un tratamiento clínico adecuado durante las primeras etapas de su aparición.

A diferencia de otros animales o los humanos, los gatos carecen del mecanismo necesario para movilizar grandes reservas de grasa. Al dejar de comer, el cuerpo intenta buscar energía enviando muchas grasas corporales directamente hacia su propio tejido hepático.

Puede desencadenar un problema

Como el hígado felino no puede procesar bien esa inmensa cantidad de lípidos rápidamente, este se satura e inflama progresivamente. Esto provoca un grave fallo funcional del órgano vital que compromete la supervivencia del animal en muy poco tiempo.

Los síntomas iniciales incluyen vómitos continuos, letargo extremo, pérdida de peso visible y una evidente coloración amarillenta en los ojos y las encías del gato. Esta ictericia confirma que el sistema hepático ya está sufriendo un daño sumamente severo.

Ante cualquier señal de anorexia felina, acudir a la clínica veterinaria no es algo opcional, sino una verdadera urgencia médica vital. Solamente un profesional cualificado podrá realizar los análisis de sangre necesarios para evaluar correctamente este frágil estado interno.

Las causas que provocan esta negativa a comer son múltiples y variadas. Un simple cambio brusco en la dieta habitual del felino puede desencadenar este grave problema alimenticio, causando un profundo rechazo hacia la comida que tú le ofreces.

Además, el estrés acumulado representa otro factor desencadenante sumamente peligroso para estos animales. La mudanza hacia una casa nueva, las obras ruidosas o la llegada inesperada de otro miembro familiar a menudo provocan episodios de enorme ansiedad muy prolongados.

Tampoco debemos descartar jamás la existencia oculta de otras enfermedades físicas previas. Las dolencias renales, los graves problemas dentales y ciertas infecciones virales suprimen drásticamente el instinto natural de supervivencia, empujando lentamente al pobre gato hacia la temida inanición.

El tratamiento médico de la lipidosis requiere siempre estabilizar al paciente hidratándolo por vía intravenosa. Frecuentemente, el especialista colocará una sonda de alimentación gástrica para introducir los nutrientes esenciales sin causar molestias adicionales ni agravar más su delicado estado.

Esta recuperación nutricional suele ser un proceso bastante largo que dura semanas enteras. La perseverancia del dueño resulta fundamental, ya que el éxito terapéutico depende enormemente de todo el cuidado continuado brindado meticulosamente durante toda su convalecencia médica domiciliaria.