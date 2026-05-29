El pueblo ideal para comer el mejor arroz y descubrir paisajes divinos: una laguna santuario de aves migratorias

Las claves

Las claves Generado con IA El Palmar, en Valencia, es famoso por su arroz y su cercanía a la laguna de l’Albufera, un enclave natural destacado. El pueblo está rodeado de canales, arrozales y permite paseos en barca tradicional para disfrutar del paisaje y la avifauna. L’Albufera es un santuario protegido, parte de la Red Natura 2000, y acoge más de 120.000 aves, el 67% de las invernantes de la Comunidad Valenciana. El Palmar representa la unión entre la gastronomía del arroz con Denominación de Origen y el ecosistema vivo de la laguna.

Hay pueblos que no se entienden solo por sus calles, sino por el paisaje que los rodea. El Palmar, en Valencia, es uno de ellos: una pequeña localidad ligada al arroz, a las barcas tradicionales y a la laguna más famosa del litoral valenciano.

Situado en pleno Parque Natural de l’Albufera, El Palmar funciona como una escapada sencilla y muy reconocible: llegar, pasear junto a los canales, mirar los arrozales y sentarse a comer uno de esos arroces que explican buena parte de la identidad gastronómica valenciana.

Visit València lo define como un lugar privilegiado para observar el mundo del arroz y la avifauna de l’Albufera. También recuerda que sus arroces con Denominación de Origen forman parte de una cocina marcada por el entorno, no por una moda gastronómica pasajera.

La fuerza del lugar está en esa unión entre mesa y paisaje. La Denominación de Origen Arroz de Valencia resume esa relación con una idea muy gráfica: la cocina del arroz en Valencia es el paisaje de l’Albufera servido en un plato.

El paseo tampoco necesita complicarse. El Palmar permite recorrer a pie sus embarcaderos, acequias, casas bajas y caminos junto al agua antes de subir a una barca tradicional. Desde allí, la laguna cambia de escala: deja de ser un fondo bonito y se convierte en un ecosistema vivo.

Más de 120.000 aves

La percha científica está precisamente en l’Albufera. La Generalitat Valenciana recuerda que este espacio forma parte de la Red Natura 2000 y fue declarado Zona de Especial Protección para las Aves en 1990. También está protegido como Parque Natural y reconocido como humedal Ramsar de importancia internacional.

No es una etiqueta menor. El Parque Natural de l’Albufera tiene una importancia especial dentro de los humedales europeos por sus aves acuáticas, con arrozales, marjales, lago, dunas y matas de vegetación que sirven como refugio, zona de alimentación y área de cría.

Los datos ayudan a entender la dimensión del santuario. En 2023, la Generalitat contabilizó más de 120.000 aves en l’Albufera, alrededor del 67% de los ejemplares invernantes de toda la Comunitat Valenciana, uno de los mayores censos registrados en el espacio.

El Palmar no es solo un pueblo donde comer arroz. Es una puerta de entrada a una laguna protegida, a un paisaje agrícola vivo y a un corredor de aves migratorias que cambia con las estaciones.