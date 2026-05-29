Los psicólogos españoles coinciden: "Cuando te pones enfermo se refleja muy rápido en la forma de escribir"

Las claves

Las claves Generado con IA La forma en que escribimos y firmamos puede reflejar rasgos profundos de nuestra personalidad, como la necesidad de seguridad o el deseo de destacar. Los cambios en la caligrafía pueden indicar modificaciones rápidas en el estado emocional o físico, especialmente cuando una persona se enferma. La grafología estudia cómo la escritura revela aspectos como altas capacidades en niños, donde la evolución de la letra es más evidente y rápida. En adultos, una escritura rápida y desordenada puede mostrar un pensamiento ágil y una disincronía entre la mente y las habilidades motoras.

La forma en la que escribimos y firmamos revela profundos rasgos de nuestra personalidad. Por ejemplo, una circular suele señalar una fuerte necesidad de seguridad.

Mientras que aquellas que comienzan con una especie de 'pedestal' son típicas de quienes buscan destacar o llamar la atención.

Es tal la cantidad de información que transmite nuestra letra que existe una disciplina dedicada a su estudio, la grafología, un campo que explica Rafael Cruz Casado, psicólogo de la escritura.

Pluma estilográfica. Istock

El experto destapa algunos de los misterios de este saber desde sus redes sociales. "Si modificas la letra es porque has cambiado la personalidad".

Y es que tal y como Cruz recalca, la forma de la caligrafía siempre seguirá el mismo camino de proyección que el propio cerebro. "La escritura la dirige, la organiza y la proyecta el cerebro".

Por lo tanto, todas las modificaciones registradas en este órgano como el estado físico, de ánimo o la propia evolución, van a ser visibilizadas cuando los conceptos ya estén asentados.

No suele ser tan rápido en todos los aspectos, uno de estos, en los que sí se suele reflejar con cierta velocidad es en los aspectos emocionales. "Cuando te enfermas también va a reflejarse rápido en la escritura".

Sin embargo, para "los cambios de trasfondo o de personalidad más complejos va a tardar un poco", asegura el psicólogo haciendo referencia a que suele ser unos meses

Además de ello, se pueden descubrir otros aspectos del ser humano, como son las altas capacidades. "Tienen una grafía muy particular y en los niños es mucho más evidente".

Esto se debe a que en los más pequeños evoluciona a una velocidad vertiginosa, tanto en dinamismo, como en forma. "Pueden estar hasta 5 años por encima de los demás niños"

En cuanto a los adolescentes, recalca que es más visible que en las niñas, ya que suele ser más rápida.

Mientras que en los adultos se puede detectar gracias a la escritura movida. Se refiere a un tipo de caligrafía rápida y a menudo desordenada.

Con ella se visibiliza un pensamiento ágil y una disincronía motora, en la que la mente va a una mayor velocidad que las capacidades motoras.

De acuerdo con Europa Press y la 'National Pen Company' - Compañía Nacional de la Pluma, la caligrafía puede revelar cerca de 5 mil rasgos diferentes de la forma de ser, por lo que estar atento a ella y sus cambios puede revelarnos muchos secretos de nosotros mismos.