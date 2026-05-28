Mario Picazo está de acuerdo con los científicos: 5 partidos del Mundial están en riesgo de cancelarse por calor extremo

Las claves

Las claves Generado con IA El Mundial de Fútbol 2026 en EE.UU., México y Canadá enfrenta riesgo por calor extremo, especialmente en 10 de las 16 sedes como Miami, Kansas City, Filadelfia y Monterrey. Según un estudio publicado en Nature, 26 partidos se jugarán bajo condiciones meteorológicas extremas y cinco podrían ser recomendados para retraso o cancelación. Los horarios de los partidos buscan adaptarse a la audiencia europea, lo que obliga a jugarlos durante las horas de más calor en Norteamérica. Mario Picazo y expertos advierten que el estrés térmico en este Mundial será mayor que en 1994 y llaman a adaptar los eventos deportivos al cambio climático.

El Mundial de Fútbol de 2026, que arranca el próximo 11 de junio, va a acaparar gran parte de la atención de millones de personas en todo el planeta por ser el gran evento a nivel deportivo del año.

El torneo, que se va a celebrar en Estados Unidos, México y Canadá en pleno verano, va a afrontar un reto climático más importante de lo esperado por altas temperaturas y una humedad potencialmente peligrosa que afectará a jugadores, entrenadores, árbitros, trabajadores de los estadios y aficionados.

En un estudio publicado por la revista científica Nature, se alerta de que se corre un riesgo alto de estrés térmico y de pérdida de agua en los organismos en 10 de las 16 sedes del evento, destacando Miami, Kansas City, Filadelfia y Monterrey.

¿Por qué no se juegan los partidos de noche?

Esto se traduce en un total de 26 encuentros en condiciones meteorológicas extremas y cinco partidos en los que se podría llegar a recomendar retrasar o incluso suspender el partido.

Uno de los meteorólogos más conocidos de España, Mario Picazo, se ha hecho eco en una tribuna en Eltiempo.es del estudio publicado por Nature y ha incidido en cómo está afectando el cambio climático a "la seguridad de los grandes eventos deportivos al aire libre".

En este torneo, que es uno de los más importantes a nivel mundial, se produce una anomalía horaria que dispara aún más el estrés térmico. Como el Mundial se celebra en Norteamérica, con el objetivo de adaptar los horarios a Europa y al resto del mundo, muchos partidos se juegan de día, cuando las temperaturas son más altas.

Un ejemplo claro es el horario del primer partido de la selección española, el 15 de junio contra Cabo Verde en Atlanta a las 18:00 hora española y a las 12:00 en el huso horario estadounidense, en pleno pico de calor.

Otro ejemplo es la final del 19 de julio, que se disputará en Nueva Jersey a las 15:00 hora local y a las 21:00 en Europa, donde los termómetros podrían dispararse aún más. Tal y como ocurrió en el Mundial de Clubes de 2025, celebrado en Estados Unidos.

El experto en meteorología español también subraya un elemento clave del estudio: el riesgo térmico del Mundial de este año es significativamente mayor que el campeonato mundial de Estados Unidos en 1994

Urge una adaptación

El objetivo del informe fue "optimizar los calendarios de partidos en cada estadio, teniendo en cuenta los riesgos para la salud asociados al estrés por calor extremo", hecho que, a la luz de los horarios del torneo, no se ha producido.

Mario Picazo concluye con un llamado a la acción para ajustar los acontecimientos deportivos a la situación del planeta. "No sólo en fútbol sino en otros muchos deportes los calendarios, horarios y sedes de grandes competiciones deben empezar a adaptarse a una nueva realidad climática".

Y termina con una advertencia: "El calor extremo deja de ser una excepción para convertirse en un factor determinante que irá a más con el paso del tiempo".