España da una lección a Europa: apuesta por los refugios climáticos para sobrevivir a los veranos cada vez más extremos

Las claves

Las claves Generado con IA España impulsa los refugios climáticos como respuesta urbana ante olas de calor cada vez más extremas y frecuentes. El verano de 2025 fue el más cálido registrado en España, con una media de 2,1 ºC por encima de lo habitual y tres olas de calor. Barcelona destaca con una red de 400 refugios climáticos, incluyendo bibliotecas, centros cívicos, mercados y espacios verdes. La Agencia Europea de Medio Ambiente alerta sobre el aumento de riesgos para la salud por olas de calor, especialmente en colectivos vulnerables.

España empieza a asumir que el calor ya no es solo una incomodidad de verano, sino un problema de salud pública. En ese contexto, los refugios climáticos se han convertido en una de las respuestas urbanas más visibles frente a las olas de calor.

La idea es sencilla: abrir espacios frescos, accesibles y seguros donde cualquier persona pueda resguardarse durante las horas más duras del día. Bibliotecas, centros cívicos, museos, mercados, colegios, piscinas o parques con sombra pasan así a formar parte de una red de supervivencia cotidiana.

La urgencia no sale de la nada. AEMET confirmó que el verano de 2025 fue el más cálido de su serie histórica en España, con una temperatura media 2,1 ºC por encima del promedio 1991-2020 y tres olas de calor registradas durante la estación.

Además, la predicción estacional de AEMET para mayo, junio y julio de 2026 apunta a una alta probabilidad de temperaturas por encima de lo normal en toda España. Es decir, el país vuelve a entrar en el verano con el termómetro jugando en contra.

Europa mira el mismo problema, pero España lo sufre con especial intensidad. Copernicus señaló que el verano europeo de 2025 fue el cuarto más cálido registrado y que la península ibérica vivió condiciones por encima de la media durante toda la estación, con varias olas de calor.

Barcelona como ejemplo

Ahí es donde los refugios climáticos ganan sentido. El Ministerio de Sanidad recuerda que el Plan Nacional frente al exceso de temperaturas se activa cada verano desde 2004, entre mayo y septiembre, con el objetivo de reducir el impacto del calor sobre la salud.

Barcelona se ha convertido en el ejemplo más citado. Su red ronda los 400 refugios repartidos por la ciudad, con equipamientos públicos, bibliotecas, centros cívicos, mercados, espacios exteriores con sombra y agua, piscinas, patios escolares y entidades que ceden sus instalaciones.

El modelo no se limita a poner aire acondicionado. ISGlobal ya explicaba el proyecto de escuelas refugio de Barcelona como una intervención con soluciones verdes, azules y grises: más vegetación, agua, sombra y adaptación de edificios para proteger a niños y vecinos durante episodios de calor.

La clave está en la vulnerabilidad urbana. La Agencia Europea de Medio Ambiente advierte de que el cambio climático aumenta la frecuencia e intensidad de las olas de calor, con riesgos como deshidratación, golpe de calor y empeoramiento de enfermedades previas, especialmente en mayores, niños y personas con patologías crónicas.

Greenpeace analizó 52 capitales y concluyó que solo 16 tenían una red pública de refugios climáticos; las mejores cifras estaban en Barcelona, Bilbao, Murcia, Málaga y Donostia, pero también detectó problemas de horarios, gratuidad y adecuación real de los espacios.

Por eso el debate ya no consiste en si hacen falta refugios, sino en cómo deben funcionar. La Red Española de Ciudades por el Clima ha elaborado una guía para que los ayuntamientos diseñen redes locales de espacios seguros, accesibles y útiles durante episodios de calor extremo.