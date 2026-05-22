El pueblo español perfecto para una escapada: bosques, montañas y una población histórica de osos pardos

Imagen de archivo de una osa con su cría. EFE Esteban Biba

Las claves

Las claves Generado con IA La Pola de Somiedo es un pueblo asturiano rodeado de montañas, bosques y valles, ideal para escapadas en plena naturaleza. El Parque Natural de Somiedo, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2000, alberga una de las principales poblaciones de oso pardo cantábrico. Somiedo se ha consolidado como destino para la observación responsable de fauna salvaje, especialmente osos pardos, en un entorno de gran valor ecológico. El paisaje combina naturaleza salvaje con cultura ganadera tradicional, destacando brañas, teitos y una arquitectura rural adaptada a la montaña.

La Pola de Somiedo es uno de esos pueblos que parecen pensados para bajar el ritmo. Rodeada de montañas, brañas, bosques y caminos, esta pequeña capital del concejo asturiano funciona como puerta de entrada a uno de los grandes refugios naturales del norte.

El Parque Natural de Somiedo fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en el año 2000 y se extiende por cinco grandes valles: Saliencia, Valle del Lago, Puerto y Pola de Somiedo, Perlunes y Pigüeña.

Esa geografía explica buena parte de su atractivo. No hablamos de un único mirador famoso, sino de un territorio completo de valles, ríos, cumbres, lagos, hayedos, robledales y pastos de altura que piden tiempo.

La Pola funciona muy bien como base porque permite entender Somiedo sin prisas. Desde el pueblo se accede a rutas, centros de interpretación, alojamientos rurales y experiencias vinculadas a la observación de fauna y al paisaje de montaña.

Somiedo es uno de los últimos refugios de los osos y como un referente para la conservación de esta especie en Europa occidental.

Una especie en recuperación

La UNESCO también subraya ese valor faunístico. Su ficha de la Reserva de la Biosfera señala que Somiedo alberga una de las poblaciones cantábricas más importantes de oso pardo, además de lobos, rebecos, corzos y ciervos.

No se trata solo de un pueblo bonito entre montañas, sino de un enclave vinculado a una de las historias de conservación más importantes de la fauna ibérica.

El oso no aparece aquí como un adorno turístico. Su presencia forma parte de un ecosistema de bosques, matorrales, laderas y zonas poco humanizadas donde la especie ha logrado mantener uno de sus territorios más emblemáticos.

Por eso Somiedo se ha consolidado también como destino de observación responsable. Hay actividades especializadas que salen desde la zona para interpretar el hábitat del oso pardo, siempre con la cautela de que se trata de fauna salvaje.

Esa cautela es importante. Ver un oso no puede plantearse como una promesa garantizada, sino como la posibilidad de asomarse a su territorio con prismáticos, distancia, guías conocedores del terreno y respeto por el animal.

La otra gran fuerza del concejo está en sus paisajes tradicionales. Las brañas y los teitos, construcciones pastoriles con cubierta vegetal, recuerdan que Somiedo no es solo naturaleza salvaje, sino también cultura ganadera adaptada a la montaña.

En ese equilibrio está buena parte de su personalidad. Bosques, lagos y osos conviven con caminos antiguos, pastos, pueblos pequeños y una arquitectura rural que explica cómo se ha vivido históricamente en la Cordillera Cantábrica.