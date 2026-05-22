Los psicólogos coinciden: "Cuando enfermas es porque tu cerebro convierte tus traumas en problemas de estómago"

Imagen de una mujer en una sesión de psicólogo. Istock

Las claves

Las claves Generado con IA Los psicólogos coinciden en que problemas emocionales no resueltos pueden manifestarse como síntomas físicos, como dolores musculares, insomnio o trastornos digestivos. Las bajas laborales por trastornos mentales en España superaron las 600.000 en 2023, el doble que hace siete años, y el consumo de antidepresivos ha aumentado un 45% en la última década. El estrés crónico puede provocar trastornos psicosomáticos, afectando el sistema nervioso y el aparato digestivo, y reduciendo las defensas del organismo. Entre los síntomas más comunes se encuentran dolores de cabeza, espalda, fatiga, vértigos y dificultad para respirar; acudir a un profesional es clave para abordar estos problemas.

Si se tiene dolores musculares, problemas de insomnio o incluso digestivos, puede que no sea por lo que se cree. Los expertos están de acuerdo en que el cerebro es capaz de transformar los traumas psicológicos en otros problemas físicos.

Detrás de padecimientos cotidianos puede encontrarse un malestar emocional. Por ello, Monse, psicóloga expone desde las redes sociales (@monsecuenca65) que, cuando estos síntomas aparecen, lo que se debe hacer es "prestar atención a lo que está sucediendo a nivel emocional y mental".

Sin embargo, esta somatización de la dolencia no es un caso aislado, sino el síntoma físico de una crisis psicológica que cada vez afecta a más personas.

Mujer joven que sufre de fuerte dolor abdominal. Istock

Según los datos de Europa Press, las bajas laborales por trastornos mentales superaron las 600.000 en 2023, es decir, el doble que hace siete años.

Esto mismo también se ve reflejado con el consumo de psicofármacos, con más de 4,6 millones de personas tomando antidepresivos a diario en España, un 45% más que hace diez años. Además, un 69% asegura tener verdaderas dificultades para poder relajarse.

Por ejemplo, cuando una persona experimenta altos niveles de ansiedad se plasma en su sistema nervioso. Sucede al activar la producción de hormonas de estrés, como es el cortisol o la adrenalina.

Y aunque su función es la autoprotección en este tipo de situaciones, al mantenerse elevadas por un periodo de tiempo prolongado, pueden llegar a afectar al correcto funcionamiento del aparato digestivo.

Además, las enfermedades que son causadas por situaciones de estrés o nerviosismo se denominan trastornos psicosomáticos. Ocurren cuando el estrés crónico produce, o incluso agrava problemas físicos reales en el cuerpo, aunque las propias pruebas no sean capaces de encontrarlos.

Desde el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, recalcan que este tipo de enfermedades afectan a más de un 2% de la población total mundial, sin importar el género.

Lo definen como "un desequilibrio entre el cuerpo y la mente", esto provoca la reducción de las defensas y la consecuencia es que la persona sea más vulnerable ante los agentes externos. González Ramírez y Hernández (2006) destacan que se refieren a, "las manifestaciones físicas del dolor mental".

Entre los problemas más comunes se posicionan los intensos dolores de cabeza, espalda, intestino irritable, vértigos, fatiga, dificultad para respirar e incluso dolor en las articulaciones o músculos.

El mejor tratamiento siempre será acudir a un profesional, un psicólogo o psiquiatra, todo depende del problema en cuestión. Detectar la causa del estrés será fundamental para ponerle remedio y combatir los posibles síntomas.