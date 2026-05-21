Helena Resano, paciente de mielitis: "Al principio hay que descartar que sean cosas más graves como una ELA"

Las claves

Las claves Generado con IA Helena Resano relató cómo vivió la incertidumbre y el proceso hasta ser diagnosticada con mielitis tras varios meses con síntomas ambiguos. La periodista explicó que los médicos tuvieron que descartar enfermedades graves como ELA, esclerosis múltiple o tumores antes de confirmar la mielitis. La mielitis, que provoca inflamación en la médula espinal, fue desencadenada en su caso por el estrés y una bajada de defensas tras un periodo de exceso de trabajo. Actualmente, Resano sigue recuperándose mientras promociona su primera novela, compaginando su vuelta a la normalidad con el tratamiento médico.

La periodista Helena Resano reapareció públicamente para hablar de uno de sus momentos más delicados. La presentadora de La Sexta, que acaba de publicar su primera novela, explicó cómo fue el proceso que terminó con el diagnóstico de mielitis tras varios meses de incertidumbre médica.

Durante su visita al programa Y ahora Sonsoles, Resano confesó que todavía continúa recuperándose. "Aún no estoy al 100%, sigo tomando medicación", señaló la comunicadora, que en 2024 tuvo que ser ingresada en el hospital tras detectar unos síntomas que inicialmente parecían poco preocupantes.

Todo comenzó con una sensación de adormecimiento en un pie. En un primer momento, los médicos sospecharon que podría tratarse de un pinzamiento lumbar o una hernia, aunque la situación fue complicándose rápidamente hasta requerir pruebas constantes y varios días de hospitalización.

La periodista recordó especialmente la angustia vivida durante los primeros días del proceso. Según explicó, los especialistas necesitaban descartar enfermedades neurológicas graves antes de confirmar el diagnóstico definitivo. Entre las patologías contempladas estaban la ELA, la esclerosis múltiple o incluso un tumor cerebral.

Finalmente, las pruebas confirmaron que padecía mielitis, una enfermedad neurológica poco frecuente que provoca inflamación en la médula espinal. Resano aseguró que, en su caso, el detonante principal fue el estrés acumulado durante una etapa de exceso de trabajo y desgaste físico.

Una situación de estrés

"Hubo una bajada de defensas brutal porque me había metido mucho tute", explicó la presentadora ante Sonsoles Ónega. La periodista reconoció que el cuerpo terminó pasándole factura después de un periodo especialmente intenso tanto a nivel profesional como personal.

La mielitis transversa afecta directamente a la comunicación entre el cerebro y el resto del organismo. La inflamación de la médula espinal interrumpe las señales nerviosas y puede provocar problemas de movilidad, alteraciones sensitivas o incluso episodios de parálisis dependiendo de la gravedad del caso.

Especialistas de la Clínica Mayo señalan que esta enfermedad puede desarrollarse de forma rápida y requiere atención médica inmediata. Los síntomas suelen aparecer de manera aguda o subaguda y evolucionan en cuestión de horas o días, lo que obliga a actuar con rapidez.

Desde la Sociedad Española de Neurología recuerdan además que la mielitis puede estar relacionada con infecciones, enfermedades autoinmunes o distintos procesos inflamatorios. Por ese motivo, un diagnóstico precoz y el inicio temprano del tratamiento resultan fundamentales para mejorar la recuperación de los pacientes.

Mientras continúa con su recuperación, Helena Resano compagina su vuelta progresiva a la normalidad con la promoción de Las rutas del silencio, una novela ambientada entre Navarra y Biarritz donde mezcla historias de amor, tragedia y conflictos empresariales.