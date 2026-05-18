Los 13 españoles vuelven a dar negativo por hantavirus en la segunda PCR: podrán salir de sus habitaciones y recibir visitas

Las claves

Las claves Generado con IA Los 13 españoles aislados tras el brote de hantavirus en el buque Hondius han vuelto a dar negativo en la segunda PCR y podrán salir de sus habitaciones y recibir visitas. Si se mantienen sin síntomas y las PCR siguen siendo negativas, tras 28 días desde la exposición podrán terminar la cuarentena en sus domicilios. El único español que dio positivo por hantavirus sigue evolucionando favorablemente en el hospital Gómez Ulla. Las mujeres ingresadas en Barcelona y Alicante, contactos de una de las fallecidas, también podrán recibir visitas tras dar negativo y podrían continuar su cuarentena en casa próximamente.

Una nueva PCR confirma que los 13 españoles que viajaban en el buque Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y aislados en el Gómez Ulla continúan negativos una semana después de la primera prueba, según informa Sanidad. De esta forma, sus medidas de aislamiento podrán flexibilizarse.

Tras confirmarse que siguen negativos, conforme al citado protocolo, podrán comenzar a salir de sus habitaciones y acceder a zonas comunes de la planta en la que están ingresados, así como recibir visitas de sus familiares, siempre bajo las medidas de protección y prevención.

Si las sucesivas PCR semanales continúan siendo negativas y no aparece sintomatología, las personas en cuarentena podrán abandonar el aislamiento hospitalario una vez transcurridos los 28 días desde la fecha de exposición y continuar la cuarentena en sus domicilios.

No obstante, las condiciones específicas de esa cuarentena domiciliaria continuarán siendo evaluadas y, en su caso, actualizadas en el protocolo por la Comisión de Salud Pública, en función de la evolución de la situación epidemiológica del hantavirus y de la evidencia científica disponible.

Mientras, el único español que dio positivo en hantavirus "sigue evolucionando favorablemente" en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Gómez Ulla de Madrid.

Asimismo, las mujeres ingresadas en Barcelona y Alicante por ser contacto con una de las fallecidas por el brote podrán recibir visitas al haber resultado negativas en la última PCR y, de mantener esta evolución favorable, podrán seguir su cuarentena en sus domicilios a partir del sábado 23 de mayo.

"Menú a la carta"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado contra quienes se debatían entre permitir la acogida del Hondius en las costas españolas en la 79ª Asamblea Mundial de la Salud de la OMS. "Todavía hay quienes creen que el derecho internacional es como una especie de menú a la carta, que las obligaciones son opcionales, que la solidaridad depende de la conveniencia", ha declarado.

Es por eso que ha ensalzado que "España respondió a esa llamada, lo que permitió evacuar a más de 120 personas, detectar casos de forma temprana y tratarlos antes de que fuera demasiado tarde".

Asimismo, ha recalcado "una segunda consecuencia" de la respuesta afirmativa por nuestra parte: "Cuando un país actúa con responsabilidad, otros responden de la misma manera, es una especie de contagio de responsabilidad".

"La OMS, todos los países que teníamos confinados en ese barco, actuamos con lealtad y con compromiso para hacer posible el éxito de esa operación, cuando el derecho internacional se respeta, ganamos todos", ha apostillado.

El presidente del Gobierno ha concluido su intervención con una llamada a la cooperación internacional: "O luchamos juntos o caeremos por separado".