Las claves

Las claves Generado con IA El municipio asturiano de Somiedo está completamente integrado en un parque natural declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Somiedo destaca por su red de senderos que permite recorrerlo a pie, atravesando valles glaciares, lagos de montaña y bosques autóctonos. Alberga una de las poblaciones de osos pardos más importantes de España y el sur de Europa, gracias a décadas de conservación. Existen miradores oficiales como el del Príncipe o el de Gúa para avistar osos en libertad, con normativas estrictas para no interferir en su hábitat.

El municipio asturiano es el lugar perfecto para disfrutar de la naturaleza en su estado puro. Todo su territorio está integrado en el Parque Natural de Somiedo y declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

Este concejo destaca por ofrecer una red de senderos que permite recorrerlo íntegramente a pie: con valles glaciares, lagos de alta montaña y bosques autóctonos que componen un relieve abrupto donde el turismo de caminata se desarrolla en total armonía con las comunidades rurales locales.

A pesar de que el lugar posee un valor paisajístico espectacular, donde de verdad marca la diferencia es en la población de osos pardos en libertad: posee una de las más importantes de España y el sur de Europa.

Gracias a décadas de estrictos planes de conservación y a la colaboración con entidades ambientales, este gran plantígrado ibérico ha encontrado aquí un hábitat idóneo para su recuperación total, a través de sus densos bosques de hayas y robles del parque natural que sirven como refugio, a la par que dan todo el alimento que la especie necesita.

Somiedo, hogar de los osos pardos

A través de su riqueza en fauna y flora, Somiedo se ha convertido en un referente europeo para el avistamiento de todo tipo de animales en plena libertad, experimentando un auge del turismo de observación severo a lo largo de estos últimos años.

El municipio dispone de miradores oficiales estratégicamente ubicados, como el Mirador del Príncipe o el de Gúa, donde los visitantes pueden avistar ejemplares en su entorno natural con la ayuda de telescopios y prismáticos.

Las épocas más propicias para el avistamiento coinciden con la primavera, tras el fin de la hibernación y el final del verano, cuando los osos se desplazan activamente en busca de avellanas, arándanos y otros alimentos.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que para disfrutar de estos animales en libertad se ha tenido que establecer un sistema de seguridad bastante estricto que impide que los turistas y visitantes puedan interferir en la vida, en ese caso, de los osos pardos.

Las autoridades locales y las guías de naturaleza mantienen de manera estricta el seguimiento de rutas balizadas para evitar que la rutina de los osos se vea alterada debido al contacto humano constante.

Además de que, por otro lado, así se garantiza también el bienestar de todos los que buscan sumergirse en este concejo repleto de vida, que ofrece una experiencia única.