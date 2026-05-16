Mª Luisa Romero es científica y dirige su propio laboratorio: "La competencia extrema fomenta propuestas más cautelosas"

María Luis Romero dirige su propio laboratorio en el Instituto de Química Avanzada de Cataluña.

Las claves

Las claves Generado con IA María Luisa Romero, científica y directora de laboratorio, denuncia que la competencia extrema en la investigación fomenta propuestas más cautelosas y menos innovadoras. La falta de fondos estructurales y la dependencia de proyectos temporales dificultan el desarrollo de líneas de trabajo a largo plazo en los centros de investigación. Romero critica los criterios de evaluación que premian resultados inmediatos en lugar de apostar por la creatividad y el riesgo necesario para grandes avances científicos. Advierte que si no se replantea el modelo y se invierte en una base sólida, la ciencia española y europea perderá competitividad y talento frente a otras potencias.

El sistema de investigación actual, lejos de fomentar la innovación disruptiva, castiga el riesgo. Así lo señala la científica María Luisa Romero, que dirige su propio laboratorio en el Instituto de Química Avanzada de Cataluña.

A su juicio, la competencia extrema fomenta propuestas más cautelosas. Esta escasez estructural de fondos convierte cada convocatoria en una lotería donde solo las ideas más seguras consiguen el respaldo económico necesario.

Las restricciones impuestas por el Consejo Europeo de Investigación están bajo la lupa. Aunque su objetivo es la excelencia, la investigadora del Instituto de Química Avanzada de Cataluña advierte que sus políticas están asfixiando la creatividad de los grupos.

Ante el temor al rechazo, los científicos presentan propuestas cautelosas. No se trata de falta de ambición, sino de una estrategia de supervivencia básica. Sin una base financiera sólida, arriesgarse con hipótesis revolucionarias supone poner en peligro todo hoy.

Agrava la situación precaria

La falta de respaldo institucional estable agrava considerablemente esta situación precaria. Los centros de investigación dependen excesivamente de proyectos temporales, lo que impide desarrollar líneas de trabajo a largo plazo que son fundamentales para alcanzar hitos científicos de impacto.

Esta dinámica genera un desgaste constante en el capital humano altamente cualificado. Muchos investigadores pasan más tiempo redactando burocracia que realizando experimentos en el laboratorio. El talento se diluye en un sistema que prioriza la administración sobre el descubrimiento.

Romero critica duramente los criterios de evaluación actuales que rigen la ciencia. Se premia la productividad inmediata y los resultados garantizados, ignorando que los mayores avances de la historia surgieron de errores inesperados y de caminos que parecían inciertos.

Mientras Europa se enreda en procesos complejos, otras potencias ganan terreno rápidamente. La pérdida de competitividad es una realidad tangible si no se garantiza un suelo financiero que permita a los expertos trabajar con la tranquilidad mental que necesitan.

La soberanía científica del continente está en juego por decisiones políticas miopes. Si no se invierte en la base, los pilares del progreso se desmoronarán pronto. Romero urge a replantear el modelo para que la curiosidad vuelva a mandar.

El reciente debate sobre el ERC muestra un sistema que falla a buenas ideas. No es solo una cuestión de dinero, sino de confianza en los investigadores. La desconfianza institucional se traduce en normativas rígidas que bloquean toda innovación.

La comunidad científica reclama un cambio de paradigma urgente y valiente. Es necesario pasar de un modelo de competición extrema a uno de colaboración y estabilidad. Solo así España y Europa podrán liderar las revoluciones tecnológicas que todos necesitan.

Las palabras de Romero resuenan como un aviso serio para los legisladores. Ignorar la voz de quienes están en la vanguardia del conocimiento tendrá costes sociales incalculables. La ciencia no es un gasto, sino la mejor inversión posible hoy.

El futuro de la química avanzada y de la salud depende de esta reforma necesaria hoy. Sin fondos estructurales, la ciencia seguirá siendo una carrera de obstáculos agotadora. Es hora de devolver la libertad creativa a los laboratorios de España.