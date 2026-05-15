Países Bajos cambia de estrategia: quiere una megaconstrucción de 100 km como frontera ante el colapso del atlántico

Las claves

Las claves Generado con IA Países Bajos propone construir un dique de casi 100 km en el Estrecho de Bering para evitar el colapso de la Circulación Meridional del Atlántico. El objetivo es bloquear el flujo de agua dulce del Pacífico al Ártico y estabilizar la salinidad del Atlántico Norte, esencial para el clima global. El proyecto enfrenta grandes retos geopolíticos y ambientales, ya que afecta fronteras de EE.UU. y Rusia y podría alterar ecosistemas árticos. La propuesta, aunque teórica, pone de relieve la preocupación científica ante un posible punto de no retorno climático en Europa y el planeta.

Expertos de Países Bajos lo tienen claro: quieren construir un dique de casi 100 kilómetros en el Estrecho de Bering para evitar el colapso de la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico.

El estudio con la propuesta, publicado recientemente en la revista Science Advances, sugiere que cerrar el paso de agua entre Alaska y Rusia permitiría estabilizar la salinidad del Atlántico Norte, un factor crítico para mantener activo el sistema de corrientes que regula el clima global.

La función principal de esta megaestructura sería bloquear el flujo de agua dulce proveniente del Océano Pacífico hacia el Ártico. Actualmente, el exceso de agua menos densa está debilitando la bomba térmica del Atlántico, lo que amenaza con detener el transporte de calor hacia Europa y provocar un descenso drástico de las temperaturas en el continente.

Según el modelo computacional del equipo neerlandés, este dique artificial actuaría como un freno físico ante los efectos devastadores del cambio climático, por lo que realmente es una construcción que puede llegar a ser vital para el futuro de las aguas y el planeta.

Países Bajos lucha contra el colapso climático

Si bien es cierto que, de momento, todo este proyecto solamente tiene una viabilidad teórica, los responsables de la investigación subrayan que el proyecto que por supuesto el plan no es de construcción inmediato, sino una advertencia de la ingeniería.

Llevar a cabo una obra de tal magnitud enfrentaría obstáculos geopolíticos casi insuperables dada la ubicación estratégica entre las fronteras de Estados Unidos y Rusia, además de generar un impacto ambiental muy severo en las rutas migratorias de especies marinas y en los ecosistemas árticos.

No obstante, aunque de momento todo esté en el aire, es una propuesta que refleja la creciente preocupación de la comunidad científica ante el posible punto de no retorno climático, que cada vez empieza a ser más posible debido a los constantes cambios del planeta.

La importancia del proyecto, en resumidas cuentas, radica en que la megaconstrucción funcionaría como un seguro de vida climático para evitar que Europa entre en una glacial local y que el nivel del mar suba de forma caótica, de modo que, en el fondo, es bastante relevante aún siendo planteado como algo hipotético.

Al igual que proyectos anteriores como el NEED, que tiene como finalidad cerrar el Mar del Norte, esta iniciativa busca poner sobre la mesa la escala extrema de las medidas que podrían ser necesarias si no se logran reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.