Italia marca las normas: crea el mayor túnel submarino de Europa con una inversión de 1.000 millones de euros

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Las claves Generado con IA Italia construye el mayor túnel submarino de Europa en Génova, con una inversión de 1.000 millones de euros. El túnel tendrá 3,4 kilómetros de longitud y se excavará a 45 metros de profundidad bajo el puerto, usando tuneladoras de última generación. La infraestructura reducirá la congestión, ahorrará un millón de horas de viaje al año y permitirá crear 10 hectáreas de parques y zonas verdes. Las obras, lideradas por Autostrade per l'Italia, comenzaron en 2024 y se prevé que terminen en verano de 2029.

Italia ya está trabajando en el Túnel Subportuario de Génova, una megaconstrucción que apunta a convertirse en una de las más destacadas del país a nivel de ingeniería civil en la última década.

Con una inversión aproximada de 1.000 millones de euros, esta infraestructura se convertirá en el túnel submarino de mayor diámetro de Europa y el cuarto a nivel mundial. El proyecto, liderado por la concesionaria Autostrade per l'Italia, busca transformar la movilidad de la capital de Liguria conectando el este y el oeste de la ciudad de forma subterránea.

La magnitud técnica de la operación en sí destaca por el uso de tuneladoras de última generación, capaces de excavar un diámetro de casi 16 metros. La estructura tendrá una longitud total de 3,4 kilómetros y discurrirá a una profundidad máxima de 45 metros bajo el lecho marino del puerto.

La obra no solo representa un hito para la ingeniería italiana, si consigue ejecutarse sin ningún tipo de problema, sino que establece un nuevo estándar de competitividad y capacidad técnica en el marco de las grandes redes de transporte europeas.

El gran túnel submarino de Italia

Pero el plan de Italia va más allá de la conectividad y de buscar una revolución interna a nivel de transporte, porque la operativa también apunta a la sostenibilidad y a la regeneración urbana del país.

Se estima que la nueva vía ahorrará un millón de horas de viaje al año a los conductores, reduciendo drásticamente las emisiones contaminantes por congestión de tráfico. Además, la liberación de espacio en la superficie permitirá la creación de 10 hectáreas de parques y zonas verdes, integrando el puerto con el tejido urbano de una manera armoniosa y funcional.

Todo pensado, también, para la comodidad de los ciudadanos, que están cerca de experimentar una de las vías más revolucionarias de Europa a muchos niveles.

El calendario de ejecución prevé que las obras, iniciadas formalmente a principios de 2024, acabarán en verano de 2029. Durante los próximos años, Génova se convertirá en un laboratorio de innovación donde se monitorizará el impacto de la obra en el entorno portuario.

Italia, con todo, refuerza su infraestructura crítica y se posiciona a la vanguardia de las soluciones de transporte subterráneo con un túnel que está generando mucho debate y expectación, puesto que va a suponer un fuerte golpe sobre la mesa, tanto por el esfuerzo técnico que requiere, como por inversión y por supuesto como logro.