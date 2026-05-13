El municipio español ideal para una escapada: paisaje volcánico, tierra roja y un geoparque de la UNESCO con millones de años

Las claves

Las claves Generado con IA Níjar, en Almería, destaca por su paisaje volcánico y forma parte del Geoparque Mundial UNESCO Cabo de Gata-Níjar. El geoparque presenta domos volcánicos, coladas de lava, diques, acantilados y arrecifes fósiles, visibles gracias a su vegetación subdesértica. Las playas y calas de la zona, como Mónsul y San José, muestran arenas y formaciones rocosas únicas por su origen volcánico. El área está protegida como parque natural y espacio ecológico, con controles recientes para preservar su entorno frente al turismo.

Níjar parece una escapada de pueblos blancos, calas famosas y verano tranquilo, pero su verdadero valor está en el paisaje que lo rodea. Este municipio almeriense se abre a uno de los territorios volcánicos más singulares del sur de Europa.

El Geoparque Mundial UNESCO Cabo de Gata-Níjar se extiende en el extremo sureste de Andalucía, junto al Mediterráneo, y abarca un espacio donde la geología se ve casi sin necesidad de explicación: domos, coladas, diques, acantilados y arrecifes fósiles.

La UNESCO lo sitúa cerca del límite entre las placas tectónicas europea y africana y lo describe como una de las pocas áreas subdesérticas de Europa. Esa posición ayuda a entender por qué su paisaje parece tan distinto.

No hablamos de una costa bonita sin más. La Ventana del Visitante de la Junta de Andalucía destaca sus 63 kilómetros de acantilados como una de las líneas litorales mejor conservadas del Mediterráneo español, marcada por localizaciones áridas y volcánicas.

Ahí está la clave de Níjar. El municipio no funciona solo por San José, Mónsul, Los Genoveses, Las Negras o La Isleta del Moro, sino porque esos lugares se apoyan sobre una historia geológica muy visible.

Arena y tierra volcánica

La UNESCO subraya que las condiciones de meteorización y la vegetación subdesértica permiten apreciar rasgos como domos volcánicos, coladas de lava, disyunción columnar, abanicos aluviales, acantilados, diques y estructuras de arrecifes fosilizados.

Por eso el paisaje tiene esos tonos tan reconocibles. Ocre, negro, rojo y dorado aparecen en laderas, barrancos y paredes costeras, como si la isla volcánica que fue este territorio todavía siguiera asomando bajo el sol almeriense.

El Ayuntamiento de Níjar recuerda que la sierra de Cabo de Gata constituye la formación volcánica calcoalcalina más importante de la Península Ibérica, con El Fraile como una de sus cotas destacadas, a 493 metros.

Esa base volcánica explica que algunas playas no parezcan mediterráneas en sentido convencional. Mónsul, por ejemplo, combina arena, paredones oscuros y formas erosionadas por viento y agua, una mezcla que parece más mineral que turística.

La parte científica no resta atractivo al viaje, sino que lo multiplica. Las rutas geológicas por Cabo de Gata destacan por sus volcanes antiguos, fósiles marinos, minas y formaciones rocosas que convierten la visita en una lectura del territorio.

También hay una dimensión ecológica importante. El espacio cuenta con figuras de protección como parque natural marítimo-terrestre, zona de especial protección para las aves y humedal de importancia internacional, según la información municipal.

Ese nivel de protección explica por qué el turismo debe convivir con límites. En 2026, las administraciones han reforzado controles sobre aparcamiento y autocaravanas para evitar daños en zonas frágiles del parque natural.