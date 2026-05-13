Hantavirus, última hora hoy en directo | Sanidad informa que el español con hantavirus "está estable y con pocos síntomas"
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que el virus ha causado ya 3 muertes y diez personas han resultado infectadas.
La letalidad del virus, según un informe emitido por el Ministerio de Sanidad, es del 25,7%.
LAS CLAVES
El pasado domingo 10 de mayo llegó a España el buque MV Hondius, en el que tuvo lugar un brote de hantavirus el pasado 11 de abril.
Ante la situación, se activaron protocolos sanitarios y, tras su llegada a Tenerife, la tripulación y sus pasajeros fueron repatriados a sus respectivos países de origen.
Por su parte, uno de los 14 pasajeros españoles repatriados al Hospital Gómez Ulla dio positivo en la prueba PCR y todos permanecerán en una cuarentena de 42 días —a contar como fecha de inicio el 10 de mayo— así como en un seguimiento activo por parte de las autoridades sanitarias.
¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?
Es una enfermedad que se transmite de animales a humanos, en concreto procede de las ratas. Se transmite a los humanos a través de la inhalación, es decir, al respirar aire contaminado por partículas de saliva, orina o excrementos de roedores infectados. También, por contacto directo o mordeduras.
El hantavirus, que se transmite a través de la orina o heces de las ratas, fue detectado en el crucero neerlandés MV Hondius que partía desde Argentina con dirección Canaria
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Sanidad informa que Países Bajos recibirá el 'MV Hondius' entre el domingo y el lunes
El Ministerio de Sanidad ha mantenido este miércoles una reunión con diferentes países de la Unión Europea y Reino Unido en la que también han participado representantes del ECDC y de la Comisión Europea.
En ella se ha abordado la situación de los ciudadanos europeos evacuados y el seguimiento de los contactos del avión de Johannesburgo. "Cada país ha reportado sus casos y sus contactos y el seguimiento de los mismos", ha señalado el ministerio de Mónica García en un comunicado remitido a los medios.
En este mismo escrito, Sanidad señala que "Países Bajos ha informado que esperan recibir el barco entre el domingo y el lunes".
A la tripulación del 'MV Hondius' se le hará una prueba PCR al llegar y otra tras pasar una semana de cuarentena, al igual que hará España con los 14 afectados por esta situación
Todos aquellos ciudadanos que no sean acogidos por sus países, harán la cuarentena en Países Bajos.
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Sigue en cuidados intensivos la francesa infectada por hantavirus del crucero 'MV Hondius'
La francesa infectada por el hantavirus andino que fue pasajera del crucero MV Hondius sigue "en estado grave" y en cuidados intensivos en el hospital Bichat de París, mientras que los cuatro niños en edad escolar considerados caso contacto han dado negativo en la prueba, informó este miércoles el Gobierno francés.
Respecto a los otros cuatro pasajeros franceses del MV Hondius, también internados en el mismo hospital, siguen dando "negativo y no presenten ningún síntoma, añadió el Ejecutivo en un comunicado".
De los otros 18 casos contacto, que al igual que los niños están ingresados para seguir una cuarentena estricta, el Ejecutivo no detalló si dieron negativo y se limitó a decir que están "recibiendo una atención médica muy rigurosa" y que "ninguno presenta síntomas".
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Los pasajeros del 'MV Hondius' que no hayan sido evacuados a sus países de origen guardarán cuarentena en Países Bajos
Los pasajeros del MV Hondius que no hayan sido evacuados a sus países de origen y que continúan actualmente a bordo del crucero, junto con la tripulación, guardarán cuarentena en Países Bajos cuando el buque llegue al país neerlandés este domingo o lunes.
Así lo ha informado el Ministerio de Sanidad tras la reunión celebrada este miércoles entre ministros de Sanidad y secretarios de Estado de los países europeos implicados en esta crisis por hantavirus.
Además, una vez en el país neerlandés, se les realizará una prueba PCR tanto a su llegada como una semana después de iniciar la cuarentena, siguiendo el mismo protocolo aplicado por España.
En la reunión han participado, además de España, representantes de Francia, Eslovenia, Malta, Bulgaria, Finlandia, Luxemburgo, Eslovaquia, Portugal, Croacia, Dinamarca, Austria y Reino Unido, así como del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y de la Comisión Europea.
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El 'MV Hondius' llegará el lunes al puerto de Rotterdam
La empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions anuncia que el MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus, llegará el lunes a Rotterdam (Países Bajos).
Ha señalado que todas las personas que viajan a bordo, 32 miembros de la tripulación, deberán seguir los protocolos de cuarentena de las autoridades neerlandesas.
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Los 13 españoles negativos aislados en el Gómez Ulla permanecen asintomáticos y el positivo sigue estable
Los trece españoles negativos de hantavirus aislados en el Gómez Ulla permanecen asintomáticos mientras que el que dio positivo sigue estable.
En principio no habrá otra actualización hasta mañana sobre esta hora, adelantan fuentes de Sanidad.
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Mónica García se reunirá esta tarde con ministros de los países implicados en el brote
La ministra de Sanidad, Mónica García, se reunirá esta tarde con los ministros de los países implicados en el brote de hantavirus del buque MV Hondius, del que España ya ha confirmado un positivo y sin descartar que puedan surgir más porque "epidemiológicamente hablando, nos podemos esperar cualquier cosa".
Con la ministra francesa de Salud y con otros de los países vinculados al brote se reunirá Mónica García esta tarde a partir de las 16:30 horas para analizar "cómo está la evolución de los pasajeros y de la tripulación que ahora ya están en sus países" y poder compartir así la información disponible y decidir "los próximos pasos".
Preguntada por la posibilidad de que el virus mute, la ministra de Sanidad ha recordado que "eso nunca es descartable", aunque hasta ahora no las ha habido.
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El ECDC descarta que el hantavirus haya mutado y asegura que se comporta "con normalidad"
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC,) ha descartado este miércoles que el hantavirus causante del brote en el MV Hondius haya mutado y ha asegurado que la información disponible apunta que el virus está actuando como lo hace normalmente en las regiones en las que circula.
"Todas las secuencias obtenidas hasta la fecha son prácticamente idénticas, lo que significa que probablemente solo se produjo un único caso de transmisión de un animal infectado a un ser humano", ha explicado en rueda de prensa el experto en microbiología y epidemiología molecular Andreas Hoefer.
Hoefer ha detallado que el laboratorio de referencia de la UE responsable de hantavirus se ha puesto en contacto con todos los Estados miembros para garantizar que tengan acceso a los materiales de diagnóstico necesario.
Según las investigaciones, las técnicas de diagnóstico que se utilizan actualmente en la UE "funcionarán muy bien".
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Rueda se reafirma en reconocer la gestión de Gobierno ante el brote de hantavirus
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se ha ratificado este miércoles en sus declaraciones del lunes, en las que elogió la gestión de la crisis del hantavirus por parte del Gobierno central y ha ensalzado la libertad que en el PP tienen sus miembros para expresar libremente su opinión.
“Yo di mi opinión, como intento hacer siempre hacerlo desde la objetividad”, ha dicho Rueda cuando se le ha preguntado en un acto en Ponteareas (Pontevedra) si se reafirmaba en lo que dijo el lunes, cuando habló de una intervención “decidida” y “necesaria” por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
“También es cierto que dije que qué pena que en otras ocasiones, donde también hubiera sido muy necesaria la intervención del Gobierno, no la tuvimos o la tuvimos muy tarde y tras haberla esperado y solicitado muchas veces, pero en esta ocasión creo que era algo que había que hacer a nivel nacional, y se realizó y por tanto creo
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La OMS alerta del riesgo de retroceso en los sistemas sanitarios de todo el mundo y exige medidas urgentes
La OMS ha advertido de que los avances logrados en los sistemas sanitarios de todo el mundo están amenazados por un posible retroceso, por lo que ha reclamado medidas urgentes para reforzarlos y salvaguardar el progreso alcanzado durante los últimos años.
Así lo recoge el informe Estadísticas Mundiales de Salud 2026, publicado este miércoles por la OMS, que alerta de que los objetivos sanitarios globales no se están cumpliendo debido a un progreso "desigual y lento" y, en algunos ámbitos, incluso en retroceso.
"Estos datos revelan tanto avances como desigualdades persistentes, ya que muchas personas, especialmente mujeres, niños y personas de comunidades marginadas, siguen sin tener acceso a las condiciones básicas para una vida sana", ha declarado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
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Mónica García destaca el "buen estado de salud" del español aislado por hantavirus: "ha mejorado un poquito"
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que el ciudadano español ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla por hantavirus presenta una evolución favorable, con síntomas leves que "han mejorado ligeramente", lo que hace que se encuentre "en buen estado de salud".
"Ayer presentaba síntomas leves, hoy parece que han mejorado un poquito esos síntomas, pero está bien, en buen estado de salud", ha señalado en una entrevista en 'Al Rojo Vivo' de La Sexta.
Sobre la posibilidad de que en los próximos días alguno de estos 13 pasajeros puedan dar positivo por hantavirus, ha asegurado que "epidemiológicamente hablando" cabe esa posibilidad.
"El tiempo de incubación son 42 días y por eso tenemos esa vigilancia estrecha, les iremos haciendo PCR semanal. (...) Epidemiológicamente hablando nos podemos esperar cualquier cosa, por eso en el operativo contemplábamos absolutamente todas las posibilidades", ha señalado.
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Sanidad informa que el español con hantavirus "está estable y con pocos síntomas"
El ministerio de Sanidad ha informado sobre el estado de salud del contagiado de hantavirus que permanece aislado en el hospital Gómez Ulla: "Está estable y con pocos síntomas".
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Francia, Reino Unido y España pedirán "precaución" ante el hantavirus en la reunión europea de este miércoles
Francia, Reino Unido y España llevarán un mensaje de "precaución" ante el hantavirus a una reunión que mantendrán este miércoles con varios homólogos europeos, adelantó la ministra de Sanidad francesa, Stéphanie Rist.
En una comparecencia en una comisión de la Asamblea Nacional francesa, Rist señaló que la reunión "con otros países europeos" será a las 16.30 horas y en ella va a "transmitir un mensaje de precaución compartido por otros países, como el Reino Unido y España".
"Estamos trabajando activamente para intentar bloquear esta cadena de transmisión (del hantavirus del tipo Andes) en todos los niveles", aseguró la ministra a los miembros de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional, ante los que compareció para compartir las últimas evoluciones de la gestión de la crisis sanitaria en Francia provocada por el brote en el crucero MV Hondius.
Cuando un parlamentario le preguntó sobre la decisión de repatriar a Francia a los pasajeros del MV Hondius, Rist la defendió: "No dejamos morir a nadie sin hacer nada", dijo, y le espetó que no habría formulado esa cuestión si hubiese sido su abuela que hubiese estado en el barco.
Señaló además que el hantavirus es "menos contagioso" que la covid-19, pero "la responsabilidad del gobierno es anticiparse a todos los escenarios, incluso a los inimaginables", concedió.
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Francia tranquiliza sobre existencias de mascarillas y viajes en transportes públicos
El Gobierno francés quiso transmitir este miércoles un mensaje de calma ante el brote de hantavirus ligado al crucero MV Hondius, al asegurar que las reservas estratégicas de mascarillas en el país permitirían cubrir la demanda durante "un mínimo de tres meses", pero alejó la posibilidad de un escenario pandémico y tranquilizó sobre los viajes en transportes públicos.
En un comunicado, el Gobierno francés subrayó que la reserva estratégica de mascarillas "es suficiente para proteger al país durante al menos tres meses en caso de una ola epidémica" y que incluso supera los objetivos fijados al final de la pandemia de covid-19.
Por su parte, el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, aseguró que no se impondrán restricciones a los desplazamientos ni al uso del transporte público. "No hay ninguna restricción, independientemente del medio de transporte", afirmó en Franceinfo, descartando también la necesidad de volver al uso obligatorio de mascarillas en metro, tren o avión.
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Cuatro de las personas bajo observación en Italia dan negativo por hantavirus
Las autoridades de Italia han anunciado que las pruebas por hantavirus a cuatro de las personas bajo observación en el país por riesgo de contagio han dado negativo, incluida una turista argentina que se encuentra hospitalizada en la ciudad de Messina a causa de una neumonía.
El Ministerio de Sanidad italiano ha especificado que los otros tres casos son un ciudadano de Calabria, un turista británico que viajó a bordo de un vuelo a Sudáfrica en el que iba una neerlandesa fallecida posteriormente por hantavirus después de haber sido pasajera en el crucero MV Hondius y una acompañante del británico, con quien se reunió ya en Italia.
Así, ha resaltado que "el riesgo asociado al virus sigue siendo muy bajo en Europa y, por lo tanto, también en Italia". Según las informaciones recogidas por el diario italiano La Repubblica, el ciudadano británico -que está ingresado por precaución- seguirá en cuarentena hasta el 6 de junio, si bien por ahora no presenta síntomas.
En el caso de la turista argentina, llegó a Italia desde una zona endémica de hantavirus en Argentina. Por su parte, el calabrés estuvo brevemente cerca de la citada ciudadana neerlandesa en un vuelo de Johannesburgo a Países Bajos, del que fue desembarcada a causa de su estado de salud, falleciendo poco después en un hospital.
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Sanidad prevé flexibilizar la cuarentena de los españoles si dan negativo en la tercera PCR
A los 13 españoles asintomáticos y con doble PCR negativa, que permanecen en el hospital Gómez Ulla haciendo la cuarentena, se les realizará una tercera PCR este domingo y, en caso de que vuelva a dar negativa, Sanidad prevé flexibilizar sus condiciones de aislamiento.
"Podrían ser visitados por familiares, con los equipos pertinentes de protección extrema, así como podrían salir de sus habitaciones a las zonas comunes con una completa supervisión médica", ha adelantado TVE.
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Clavijo defiende su rechazo del 'Hondius': "Que nadie venga de Madrid a decir que no tenemos ni idea"
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho que su Gobierno no acepta "que nadie venga desde Madrid a poner en riesgo la seguridad de todos los canarios y que tengamos que agachar la cabeza, como otros hubiesen hecho".
Clavijo, que ha comparecido en el Parlamento autonómico a petición propia para informar de su posición en el desembarco del MV Hondius, ha explicado que a lo largo de la crisis no han querido ser "cómplices ante la ausencia de información y ante la soberbia, la arrogancia, la imposición y el desprecio".
"No puede llegar alguien a Canarias a decir que no tenemos ni idea, apartarnos, hurtarnos y escondernos la información y encima decir que ahora lo firmas tú", se ha quejado Clavijo, explicando su decisión de no autorizar la entrada del buque al puerto tinerfeño de Granadilla.
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El español ingresado en el Hospital Gómez Ulla por hantavirus continúa con síntomas pero estable
El español aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid por hantavirus no ha presentado cambios en su estado de salud en las últimas horas, así sigue con síntomas pero estable, según ha informado el secretario general de Sanidad, Javier Padilla, que espera que "evolucione de manera totalmente favorable".
El paciente, que en la noche del lunes presentó fiebre y dificultades respiratorios, se encuentra aislado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del propio Gómez Ulla.
"Los datos que tenemos es que sigue teniendo síntomas pero que está estabilizado. (...) Comenzó con cierta dificultad respiratoria, fue atendido con oxígeno-terapia, comenzó a mejorar y estaba estabilizado según las últimas noticias", ha relatado Padilla.
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Diez británicos residentes en las islas de Santa Elena y Ascensión harán la cuarentena en Reino Unido
Diez británicos residentes en las islas de Santa Elena y Ascensión, en el Atlántico, que han estado en contacto con pasajeros del crucero MV Hondius, serán trasladados a Reino Unido para completar la cuarentena por hantavirus, según ha informado la Agencia de Seguridad Sanitaria del país (UKHSA, en inglés).
Estas personas de los territorios de ultramar bajo soberanía británica continuarán el aislamiento en Reino Unido como medida de precaución, ya que la sanidad pública del país está mejor equipada para atenderles si enferman a causa del virus.
Asimismo, los 20 británicos del MV Hondius, junto con un ciudadano alemán residente en Reino Unido y un pasajero japonés, que han hecho cuarentena en el hospital Arrowe Park, en la localidad de Wirral, al noroeste de Inglaterra, se preparan para abandonar el centro.
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Torres carga contra Ayuso: "Creo que se equivocó, fueron al Gómez Ulla porque era el mejor espacio para que fueran acogidos"
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, sentencia que los españoles "están en un hospital especializado —el Gómez Ulla—, el mejor que tenemos". Asimismo, explica que "si hubiera habido otro mejor, hubiéramos ido" en respuesta a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la cual cuestionó la llegada de todos los españoles a dicho hospital.
"Creo que se equivocó, fueron al Gómez Ulla porque era el mejor espacio para que fueran acogidos", sentencia el ministro.
Preguntado por el conflicto con Ayuso por "haberla abandonado el Gobierno de España en México" Ángel Víctor Torres responde que la presidenta debería haber facilitado su agenda y haber solicitado realmente esa "ayuda" y que mientras eso no quede acreditado, "todo serán tesis conspiranoicas".
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Torres, sobre el supuesto positivo que "ocultó" el Gobierno: "Fue la propia OMS la que declaró que era negativo"
Con respecto al supuesto positivo que "ocultó" el Gobierno —y que Clavijo acusó al ministro de conocer—, Torres refuta al presidente canario y afirma que en Cabo Verde la primera PCR que se hizo a uno de los viajeros dio un "positivo no concluyente y posteriormente, cuando se repitió, dio negativo. Por ello, fue la propia OMS las que declaró que era negativo".
El ministro explica que en ese momento se bajaron del barco los cinco pasajeros que dieron positivo y que la OMS dictaminó. "No hubiera habido ningún problema en que se hubieran bajado seis personas en lugar de cinco. No entiendo la acusación de Clavijo", asegura Torres.
Igualmente, insiste en que él le sigue "tendiendo la mano" al presidente.