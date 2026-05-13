Hantavirus, última hora hoy en directo | Sanidad informa que el español con hantavirus "está estable y con pocos síntomas"

El pasado domingo 10 de mayo llegó a España el buque MV Hondius, en el que tuvo lugar un brote de hantavirus el pasado 11 de abril.

Ante la situación, se activaron protocolos sanitarios y, tras su llegada a Tenerife, la tripulación y sus pasajeros fueron repatriados a sus respectivos países de origen.

Por su parte, uno de los 14 pasajeros españoles repatriados al Hospital Gómez Ulla dio positivo en la prueba PCR y todos permanecerán en una cuarentena de 42 días —a contar como fecha de inicio el 10 de mayo— así como en un seguimiento activo por parte de las autoridades sanitarias.

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

Es una enfermedad que se transmite de animales a humanos, en concreto procede de las ratas. Se transmite a los humanos a través de la inhalación, es decir, al respirar aire contaminado por partículas de saliva, orina o excrementos de roedores infectados. También, por contacto directo o mordeduras.

El hantavirus, que se transmite a través de la orina o heces de las ratas, fue detectado en el crucero neerlandés MV Hondius que partía desde Argentina con dirección Canaria