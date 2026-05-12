Las claves del hantavirus de los Andes: qué sabemos de la letal cepa de la que dio positivo uno de los 14 españoles del crucero

Aunque el contagio entre personas es bajo, el virus ha causado varios brotes en Argentina y Chile, con casos documentados de transmisión persona a persona.

Los síntomas iniciales del hantavirus de los Andes son inespecíficos y similares a la gripe, dificultando su detección temprana.

La cepa responsable es la de los Andes, la única variante con transmisión confirmada entre humanos y una tasa de letalidad de hasta el 40%.

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha dejado tres muertos y al menos once positivos, incluido uno de los 14 españoles aislados en Madrid.

Tres muertos y al menos once positivos, el último de ellos de uno de los 14 españoles aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Ese es el balance que deja por ahora el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius.

La cepa que se ha propagado a bordo del barco es la de los Andes, la más peligrosa ya que su tasa de letalidad puede llegar a alcanzar hasta el 40% entre quienes desarrollan sus síntomas.

La primera vez que se describió fue en Argentina en 1995 aunque no fue hasta un año después cuando se identificó el primer contagio entre humanos. Aunque ha habido otros casos en estas tres décadas, la probabilidad de contagio de persona a persona es baja.

Se trata de la única variante en la que se ha confirmado su transmisión entre humanos. Por ello, la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove, no ha descartado que haya ocurrido en el barco.

No obstante, las opciones de que se produzca un contagio por esta vía son bastante más reducidas que en otros virus. El mejor ejemplo de esto es la Covid-19. Si en esta última por cada individuo infectado se infectaba a tres más, en el caso del hantavirus la cifra se reduce a prácticamente cero.

El catedrático de Microbiología de la Universidad de Salamanca, Raúl Rivas, advierte en este artículo de The Conversation que los hantavirus representan una amenaza emergente para la salud pública, afectando a unas 200.000 personas en todo el mundo cada año.

Este peligro es mayor en el caso de los hantavirus del Nuevo Mundo (al que pertenece el virus de los Andes). Y es que, a diferencia de las variantes asiáticas y europeas, cuenta con una tasa de letalidad que llega hasta el 40% entre quienes desarrollan el síndrome pulmonar por hantavirus.

Otro de sus peligros es que durante la fase inicial presentan síntomas inespecíficos y, además, se asemejan a los de un proceso gripal: dolores de cabeza, fiebre, náuseas, vómitos e incluso dolor abdominal y diarrea.

Varios brotes desde 1996

Desde que se identificara por primera vez en 1996, ha habido varios brotes en los que se ha documentado el contagio de persona a persona. Uno de los más graves, ocurrido entre 2018 y 2019 también en Argentina, causó 29 casos y 11 muertes.

Además de Argentina, en Chile también se han documentado casos de transmisión de persona a persona. En uno de ellos, de los 16 contactos que desarrollaron la enfermedad, se determinó que la transmisión fue definitiva en tres.

Como ha señalado a SMC el jefe de grupo y profesor titular del Centro de Investigación Virológica MRC-Universidad de Glasgow, Benjamin Brenna, identificar qué cepa es la responsable es esencial para evaluar los riesgos asociados al brote.

No es de extrañar que se trata del virus de los Andes puesto que el crucero partió desde Argentina, un país en el que es predominante esta cepa y que se está enfrentando a una difícil situación debido al hantavirus: el pasado año registraron 86 casos y hasta 28 fallecidos.