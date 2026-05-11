José Viña es catedrático de Fisiología y experto en longevidad: "Salir a pasear no es suficiente, hace falta musculación"

El catedrático de Fisiología y director de la cátedra de Gerociencia José Viña.

Las claves

Las claves Generado con IA José Viña, catedrático de Fisiología, afirma que salir a pasear no es suficiente para un envejecimiento saludable: es necesario incorporar ejercicios de musculación y coordinación. El ejercicio físico debe ser multicomponente, personalizado y, cuando sea posible, realizado en grupo para maximizar sus beneficios en la prevención del deterioro asociado a la edad. Viña destaca la importancia de adaptar las rutinas a la edad y condición física de cada persona, priorizando la funcionalidad y la independencia sobre el rendimiento deportivo. El componente social del ejercicio ayuda a mantener la motivación y el bienestar emocional, aunque entrenar en solitario también es beneficioso si se sigue una rutina equilibrada.

Mantenerse activo no consiste únicamente en salir a caminar cada día. Esa es una de las principales ideas que defiende José Viña, catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia y uno de los mayores expertos españoles en longevidad saludable.

Según explica, el ejercicio físico debe ir mucho más allá del simple paseo si realmente se quiere frenar el deterioro asociado a la edad.

El investigador, líder del grupo FreshAge y autor del libro La ciencia de la longevidad, considera que la actividad física es una de las herramientas más eficaces para conservar la autonomía personal, prevenir la fragilidad y reducir la sarcopenia, la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular que aparece con el envejecimiento.

Sin embargo, Viña insiste en que no cualquier rutina sirve para lograr estos beneficios. A su juicio, el ejercicio verdaderamente útil debe reunir tres características concretas: ser multicomponente, adaptarse a cada persona y, siempre que sea posible, realizarse de manera social.

El experto señala que muchas personas creen que caminar diariamente es suficiente para mantenerse saludables. Aunque reconoce que el paseo tiene efectos positivos para el sistema cardiovascular, recalca que hace falta incorporar también trabajo de fuerza y ejercicios de coordinación motora.

El ejercicio perfecto

"Ha de haber paseo, cardio, musculación y coordinación", explica Viña al hablar de las rutinas que mejor protegen frente al envejecimiento y la dependencia. Entre los ejercicios recomendados menciona actividades sencillas como subir escaleras, saltar a la comba o practicar movimientos que exijan equilibrio y agilidad.

Otro de los aspectos esenciales es la personalización. El especialista subraya que no puede entrenar igual una persona joven que alguien de 80 o 90 años. Las capacidades físicas cambian con la edad y las rutinas deben adaptarse al estado de salud y condición física de cada individuo.

Para Viña, este enfoque individualizado resulta imprescindible tanto para garantizar la seguridad como para lograr resultados reales. El objetivo no es alcanzar grandes marcas deportivas, sino conservar la funcionalidad y mantener la independencia durante el mayor tiempo posible.

Además, el catedrático defiende el componente social del ejercicio como un elemento clave para mejorar la adherencia y el bienestar emocional. Practicar actividad física en grupo ayuda a mantener la motivación y favorece hábitos saludables sostenidos en el tiempo.

Aun así, aclara que entrenar acompañado no siempre es posible y anima a seguir realizando ejercicio incluso en solitario. Lo importante, insiste, es mantenerse activo mediante una combinación equilibrada de resistencia, fuerza y coordinación adaptada a cada etapa de la vida.

Para el experto en longevidad, la diferencia no está únicamente en moverse, sino en la forma en la que se hace. Un entrenamiento completo y bien diseñado puede convertirse en uno de los mejores aliados para llegar a la vejez con mayor calidad de vida.