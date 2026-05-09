El pueblo español referente que domina el mercado global exportando el 80% de su pulpo a las potencias mundiales

Las claves

Las claves Generado con IA O Carballiño, en Ourense, es líder mundial en la exportación de pulpo, enviando el 80% de su producción a países como Estados Unidos y Japón. El municipio gallego cuenta con una larga tradición en la transformación y comercialización del pulpo, que se remonta a la Edad Media. Las empresas locales importan materia prima de Marruecos y Mauritania, procesándola en Galicia con técnicas avanzadas y formatos listos para el consumo. El negocio del pulpo es el principal motor económico y cultural de O Carballiño, destacado por su Fiesta del Pulpo de Interés Turístico Internacional.

O Carballiño es líder en exportación de pulpo y uno de los pilares del mercado. El municipio situado en Ourense ha logrado consolidarse, con el tiempo, en la capital global del procesamiento de pulpo, encabezando una industria que mueve millones de euros anualmente.

La localidad gallega alberga un potente tejido empresarial especializado en la transformación y comercialización de cefalópodos con raíces en una tradición centenaria que se remonta a la Edad Media, cuando los monjes del Monasterio de Oseira recibían pulpo seco como pago de diezmos.

Actualmente, las plantas industriales de la zona han escalado su modelo de negocio hacia el mercado global llegando a exportar hasta el 80% de su producción total, siendo Estados Unidos y Japón dos de sus principales destinos.

En dichas potencias, el pulpo procesado en O Carballiño es visto con muy buenos ojos y es sumamente valorado gracias a su calidad y al uso de técnicas de cocción que respetan la receta tradicional.

La fuerte demanda internacional ha impulsado a las empresas locales a facturar cifras récord, posicionando al pulpo a feira como un producto gourmet de referencia en las estanterías de supermercados de lujo y restaurantes de alta gama en el extranjero.

O Carballiño lidera el mercado del pulpo

La logística de esta industria es una pieza clave del éxito que tiene alrededor del mundo, puesto que las empresas importan gran parte de la materia prima desde caladeros de Marruecos y Mauritania para ser tratada en Galicia con la máxima calidad posible.

Una vez en O Carballiño, el pulpo se somete a procesos de ultracongelación y envasado en formatos de cuarta gama que están listos para consumir, lo que permite mantener sus propiedades organolépticas intactas durante el transporte transoceánico.

Esta capacidad de adaptación tecnológica ha permitido que pequeñas empresas familiares se conviertan en gigantes de la exportación que compiten en los mercados más exigentes del mundo, generando un fuerte impacto en el sector.

De hecho, el negocio del pulpo es el motor principal de empleo y desarrollo para el municipio y para gran parte de la comarca. Y no es solamente un pilar económico, también lo es a nivel cultural.

Cada año se celebra en la Fiesta del Pulpo de O Carballiño un evento de Interés Turístico Internacional que sirve de escaparate para una industria que ha logrado convertir un producto tradicional en un fenómeno comercial de alcance global, que no para de crecer con el tiempo.