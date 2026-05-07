Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo | Canarias consigue que el buque no atraque en Tenerife y fondee a una distancia de seguridad
Este fin de semana el crucero afectado por hantavirus llegará a Tenerife y fondeará a una distancia de seguridad del puerto de Granadilla.
El hantavirus, que se transmite a través de la orina o heces de las ratas, fue detectado en un crucero neerlandés que partía desde Argentina con dirección a Canarias.
¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?
Es una enfermedad que se transmite de animales a humanos, en concreto procede de las ratas. Se transmite a los humanos a través de la inhalación, es decir, al respirar aire contaminado por partículas de saliva, orina o excrementos de roedores infectados. También, por contacto directo o mordeduras.
Su letalidad, según un informe del Ministerio de Sanidad, es del 25,7%. En 2025, en América, ocho países notificaron 229 casos y 59 muertes. No obstante, Sudáfrica ha identificado la nueva cepa de los Andes, más peligrosa porque sí provoca el contagio entre humanos.
¿Cuántos españoles hay en el crucero?
En el crucero de lujo MV Hondius hay 14 españoles, que según el Ministerio de Sanidad se mantienen asintomáticos. Según las previsiones del Gobierno, serán trasladados el lunes 11 de mayo desde Tenerife a Madrid en un avión militar medicalizado, donde se prevé que guarden cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.
- Canarias se niega a que el barco del hantavirus atraque en Tenerife y exige al Gobierno que fondee a una distancia segura
-Robles afirma que la cuarentena de los pasajeros del crucero infectado por hantavirus será voluntaria a su llegada a Madrid
-Dónde se encuentra ahora el MV Hondius: esta web te permite seguir en directo el crucero afectado por hantavirus
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Bruselas asegura que el riesgo del hantavirus para la población en Europa es bajo: "No hay motivo de preocupación ahora"
La Comisión Europea ha asegurado este jueves que el riesgo de contagio del hantavirus para la población general en Europa es "bajo", al tiempo que ha confirmado que España ha activado el mecanismo de protección civil para recibir asistencia de la UE ante la acogida del buque MV Hondius en el puerto canario de Granadilla de Abona.
El Ejecutivo comunitario ha celebrado en las últimas horas múltiples reuniones de coordinación a nivel técnico entre España y Países Bajos -país de origen del buque-, así como con el resto de Estados miembros con pasajeros a bordo y con los expertos sanitarios de los 27.
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Canarias consigue que el buque no atraque en Tenerife y fondee a una distancia de seguridad
Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha anunciado tras la reunión mantenida con la ministra de Sanidad que el Gobierno se ha comprometido a que el MV Hondius no atraque en el puerto de Granadilla (Tenerife). "Va a fondear", ha celebrado el líder autonómico, añadiendo que los pasajeros del buque del brote de hantavirus van a bajar a tierra "con todas las garantías" pero no lo harán hasta ser trasladados "para evitar contagios".
En una comparecencia ante los medios delante del Ministerio de Sanidad, Clavijo ha explicado que se colocarán "barreras de seguridad" y que los afectados deberán ser fletados por los gobiernos de los correspondientes países.
"Ha habido tensiones, pero son absolutamente normales", ha reconocido el presidente canario sobre la comunicación con Mónica García. "No ha habido faltas de respeto ni negativas a mantener esta reunión", ha añadido, lamentando no haber recibido todavía una llamada de Pedro Sánchez.
Clavijo, por otro lado, ha reiterado que sigue estando "disconforme" con la decisión de trasladar el crucero de lujo a Canarias. "No hay ningún precepto legal que obligase a España a traer el buque a las costas canarias. Era más fácil y seguro haber hecho el traslado de los pasajeros desde Cabo Verde", ha reiterado.
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Mónica García y Ángel Víctor Torres se reúnen con el presidente de Canarias
La ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han mantenido una reunión con el presidente canario, Fernando Clavijo. Un encuentro para abordar las crisis del hantavirus y el traslado del buque del brote a un puerto en Tenerife, que ha suscitado las críticas del ejecutivo autonómico contra el Gobierno central por la supuesta falta de información y coordinación.
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El PP acusa al Gobierno de actuar "sin coordinación" con las CCAA en la crisis del hantavirus y de repetir los errores de la pandemia
La portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, ha criticado este jueves la actuación del Gobierno ante la situación generada por el hantavirus y ha acusado al Ejecutivo de actuar "sin coordinación" con las comunidades autónomas y de repetir errores cometidos durante la pandemia.
En declaraciones ante los medios, Muñoz defendió que "lo mejor lo tienen que decidir los técnicos", aunque reprochó al Ejecutivo central no haber mantenido contacto con determinados presidentes autonómicos. "Lo mejor no es actuar sin hablar a un presidente autonómico, lo mejor no es coger el teléfono a un presidente autonómico que ha hablado de una situación colonial" afirmó.
La dirigente popular también cargó directamente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusó de "huir" y de no ofrecer explicaciones públicas. "Lo mejor no es huir como ha hecho Pedro Sánchez, sin dar explicaciones", señaló.
Muñoz cuestionó además la gestión sanitaria del Ejecutivo y criticó a la ministra de Sanidad, Mónica García. "La ministra no está ni preparada para desconvocar una huelga de médicos", aseguró la portavoz del PP.
En el mismo sentido, pidió la salida de Fernando Simón, al considerar que "no debería estar en su puesto".
La portavoz popular comparó además la actual gestión con la etapa de la COVID-19 y recordó la polémica sobre el supuesto comité de expertos durante la pandemia. "El Gobierno que dijo que había un comité de expertos que no existía está haciendo lo mismo", afirmó.
Por último, Muñoz acusó al Ejecutivo de incoherencia en materia sanitaria y reprochó a la ministra de Sanidad haber apelado ahora "a la humanidad". "Mónica García habla de humanidad cuando ellos rechazaron que se tratara a los afectados con ébola", concluyó.
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Sólo Ayuso tiene protocolo para decretar cuarentenas en casos como el del hantavirus, como pidió la UE en 2022
Ni el Ministerio de Defensa ni el de Sanidad se atreven a vaticinar si los 14 españoles que viajan a bordo del crucero de lujo en el que se ha desatado un brote de hantavirus van a precisar cuarentena o no una vez lleguen a Madrid desde Tenerife y sean ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para controlar su evolución.
Una situación que responde a la ausencia de un protocolo estatal específico claramente operativo para gestionar este tipo de escenarios de alto riesgo biológico, como ya ocurrió en crisis sanitarias anteriores con otros patógenos emergentes, y que en la Comunidad de Madrid no generaría la misma incertidumbre.
Y es que, según el Plan de Preparación y Respuesta frente a Emergencias de Salud Pública del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la región sí dispone de un esquema estructurado para activar cuarentenas, aislamientos y medidas de control desde el primer momento.
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La alemana hospitalizada tras contacto con infectado por hantavirus no presenta síntomas
La mujer alemana hospitalizada en Düsseldorf, en el oeste de Alemania, tras tener contacto con una persona infectada con el hantavirus a bordo del crucero MV Hondius se encuentra estable y de momento no presenta síntomas, según la clínica en la que se halla ingresada.
"Se han iniciado exámenes virológicos adicionales, los resultados todavía no están disponibles", ha explicado el Hospital Universitario de Düsseldorf (UDK), a donde la mujer llegó esta madrugada, transportada por los bomberos desde Ámsterdam.
"Aunque hasta ahora no hay indicios de una infección activa, debido a los tiempos de incubación muy variables es necesario seguir observándola y realizar análisis adicionales. Por ello las medidas de protección se seguirán manteniendo de forma preventiva", ha añadido el hospital.
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Sanidad prepara un informe jurídico para avalar las cuarentenas obligatorias a los pasajeros
El Ministerio de Sanidad está ultimando un informe jurídico para avalar, llegado el caso, la posibilidad de imponer cuarentenas obligatorias a los 14 pasajeros españoles del crucero afectado por un brote de hantavirus que se nieguen a aislarse, según informa la agencia Efe.
Sanidad se apoya en la ley 3/1986 de medidas especiales en Materia de Salud Pública, que otorga a las autoridades sanitarias de las administraciones públicas la potestad de, en el ámbito de sus competencias, adoptar aplicar las acciones de esta normativa cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
En su artículo segundo, la citada ley establece que "las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad".
Y en el tercero que, "con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible".
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El PP pide la comparecencia urgente de Mónica García en el Congreso por la crisis del hantavirus
El Partido Popular ha pedido la comparecencia urgente y extraordinaria de la ministra de Sanidad, Mónica García, ante el Congreso para que informe de la situación provocada por la crisis del hantavirus.
Ha sido la portavoz del grupo popular en el Congreso, Ester Muñoz, quien ha anunciado en rueda de prensa la presentación de esa petición de comparecencia, que ha dicho que debería concretarse, a más tardar, el próximo lunes, 11 de mayo.
Muñoz ha considerado que la gestión de este asunto es "el caos absoluto" y ha acusado al Gobierno de no tener comunicación con los ejecutivos autonómicos ni con el PP y de evidenciar contradicciones entre los ministros.
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La operadora del crucero confirma que 30 pasajeros desembarcaron en la isla de Santa Elena el 24 de abril
Oceanwide Expeditions, la operadora del MV Hondius, ha publicado una nueva actualización sobre la situación a bordo del crucero, confirmando que ya se dirige hacia el puerto de Granadilla (Tenerife) sin pasajeros que presenten síntomas de hantavirus.
Además, la compañía ha confirmado que 30 viajeros de 12 nacionalidades distintas desembarcaron durante la escala realizada en la isla de Santa Elena el 24 de abril, incluido el cadáver del hombre fallecido trece días antes.
"Oceanwide Expeditions se ha puesto en contacto con todos los pasajeros que desembarcaron. Estamos trabajando para obtener los datos de todos los pasajeros y la tripulación que embarcaron y desembarcaron en las distintas escalas del buque Hondius desde el 20 de marzo", se detalla en el comunicado de la naviera.
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Una organización interpone un recurso ante la AN para suspender el desembarco del 'MV Hondius' en Tenerife
La organización Iustitia Europa ha interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (AN) un recurso de especial urgencia contra el Ministerio de Sanidad para evitar el desembarco en Tenerife del crucero MV Hondius.
La formación considera inaceptable que la llegada del barco al puerto de Granadilla de Abona, en la Isla de Tenerife, se pretenda ejecutar sobre la base de meras comunicaciones públicas o notas de prensa. En el escrito también se expone la "extrema gravedad" del contexto sanitario porque el periodo de incubación del hantavirus puede extenderse hasta 45 días.
En este sentido, aseguran que se produce una "flagrante" vulneración del principio de precaución, "pilar fundamental" de la Ley General de Salud Pública, así como una "manifiesta falta" de transparencia y motivación en la decisión administrativa.
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Coalición Canaria critica al Gobierno por la falta de información: "La única manera de parar la alarma es parar los interrogantes"
Cristina Valido, la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso ha tildado de "sorprendente" lo que ha sucedido en la reunión de esta mañana entre el Ejecutivo central y el isleño.
"Lo único que se ha conseguido es que se comprometerán a responder a nuestras preguntas en las próximas horas. Todavía no sabemos qué criterios técnicos o científicos sustentan la decisión que se ha tomado", ha asegurado en el pasillo de la Cámara Baja.
Para la diputada canaria "la información" ya debería "estar sobre la mesa" y ha criticado la actitud del presidente del Gobierno.
"Si en una situación de esta gravedad, Pedro Sánchez no tiene tiempo para atender al presidente de Canarias, todo está dicho", ha recalcado, ya que el jefe del Ejecutivo sigue sin llamar a Fernando Clavijo.
También ha cargado contra Moncloa por la forma en la que están gestionando la comunicación. "¿Cómo se puede decir que se ha dado toda la información cuando lo que se ha mandado es un Whatsapp con la decisión tomada?", ha aseverado.
Y con las diferentes versiones sobre si la cuarentena a los pasajeros es voluntaria u obligatoria, ha añadido: "Los ministerios de Sanidad y Defensa no coinciden. Esa opinión la tienen que emitir técnicos con opinión técnica y científica".
Para Valido, "la única manera de parar la alarma es parar los interrogantes" y ha preguntado: "¿Por qué la evacuación no se ha producido en Cabo Verde? Si se ha producido la evacuación de pasajeros infectados, mucho más complicada".
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Asturias confirma que los tres asturianos a bordo del crucero están en buen estado y se ofrece a atenderlos
La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha confirmado que los tres asturianos a bordo del crucero "están en buen estado" y ha añadido que el Gobierno autonómico está preparado para responder si fuese necesario.
"Desde el gobierno de Asturias estamos en estrecha colaboración y diálogo con el Ministerio de Salud. Estamos trabajando de manera conjunta. En ese diálogo y en esa colaboración con el Gobierno de España, saben que en el caso de que posteriormente tuviera que venir a nuestra comunidad autónoma y precisaran de la atención del Gobierno de Asturias, estamos a disposición, tenemos los medios, tenemos la experiencia y tenemos los profesionales", ha expresado Llamedo.
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Unos 40 pasajeros del crucero desembarcaron antes de que se conociese el brote de hantavirus
Alrededor de 40 pasajeros de MV Hondius desembarcaron en la remota isla de Santa Elena antes de que desatase el brote de hantavirus, según han informado las autoridades de Países Bajos. Entre ellos se encuentran la mujer de uno de los tres muertos, que también falleció tras desplomarse en Sudáfrica. Hasta ahora, la compañía que opera el crucero no había ofrecido detalles sobre las personas que habían bajado a tierra.
Las autoridades sanitarias tratan de rastrear los contactos de todos los pasajeros que han desembarcado. El miércoles salió a la luz que un hombre dio positivo por hantavirus en Suiza tras desembarcar también en Santa Elena y regresar a su casa, aunque se desconocen sus movimientos exactos.
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Ayuso evita entrar en el debate sobre el Gómez Ulla y reclama "más información" al Gobierno
Isabel Díaz Ayuso ha evitado pronunciarse sobre si el traslado de los 14 pasajeros del barco con hantavirus al Hospital Gómez Ulla es acertado o no, aunque ha reclamado "más información" al Ejecutivo central sobre la situación sanitaria.
"El hecho de elegir o no el Gómez Ulla o el sistema sanitario español es otro debate", ha señalado durante una entrevista en Telecinco desde México. "Pero ahora mismo tenemos el mismo conocimiento que el resto de la población", ha lamentado.
La presidenta madrileña ha insistido en que la Comunidad de Madrid actuará con todos los recursos disponibles, aunque ha reconocido que desconocen detalles clave sobre el brote. "Yo no cuestiono tanto la decisión como saber qué hay y qué tipo de cepa es", ha indicado.
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Una azafata holandesa que viajó con la mujer fallecida por hantavirus, ingresada con síntomas en un hospital de Ámsterdam
Una mujer holandesa ha sido ingresada en un hospital de Ámsterdam tras presentar posibles síntomas de hantavirus, según ha informado el jueves el Ministerio de Sanidad neerlandés.
Según la cadena de televisión RTL la azafata trabaja en la aerolínea KLM y estuvo en contacto con una mujer que falleció por hantavirus en Johannesburgo.
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Mónica García corrige a Defensa sobre la cuarentena: "Tengo los recursos legales para proteger a la población" del hantavirus
Mónica García no ha querido responder si la cuarentena de los 14 españoles del crucero del brote con hantavirus que van a ser enviados al Hospital Gómez Ulla de Madrid va a ser obligatoria o voluntaria, tras las discrepancias en las versiones con el Ministerio de Defensa. En una entrevista en la Cadena Ser, le han hecho tres veces esa pregunta de forma directa y la ministra de Sanidad ha sido incapaz de ofrecer una respuesta directa.
García se ha limitado a "apelar al sentido común y a la responsabilidad" de los 14 pasajeros del MV Hondius, aunque ha dejado entrever que si no cumplen con los protocolos se les impondrá un confinamiento forzado: "Tenemos los instrumentos legales para adoptar medidas para protegerlos a ellos y a sus familias y a la población".
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Ayuso critica la falta de información del Gobierno sobre los pasajeros del barco con hantavirus: “Nos enteramos por la prensa”
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado la falta de información del Gobierno central sobre el traslado al Hospital Gómez Ulla de los 14 pasajeros españoles del barco afectado por un brote de hantavirus. "La información directa que tenemos es la llamada ayer del ministro Ángel Víctor Torres, que me llamó para leerme la prensa porque ya conocíamos el destino, que iban a venir al hospital", ha denunciado en una entrevista en Telecinco desde México.
Ayuso ha asegurado que, desde entonces, perciben "absoluta confusión" por parte del Ejecutivo y ha señalado las discrepancias entre administraciones sobre la gestión del caso. "El Gobierno de Canarias está en contra de que el barco atraque en la costa y se han quejado de la falta de información y de ir únicamente a Canarias sin saber por qué", ha afirmado, antes de añadir que "cada ministro da versiones diferentes sobre las cuarentenas".
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Hantavirus, en directo | Mónica García y Torres mantienen una reunión hoy con Clavijo tras sus críticas por falta de información
La ministra de Sanidad, Mónica García y el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se reunirán este jueves, a las 12:00 horas, con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras sus críticas por falta de información y deslealtad institucional por el traslado del crucero con casos de hantavirus detectados, que ya partió desde aguas de Cabo Verde y llegará en tres días al puerto secundario de Granadilla de Abona en Tenerife.
Clavijo denunció que no tuvo información de la decisión adoptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno español, que acordaron enviar a Canarias el barco 'MV Hondius', y pidió una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para garantizar la seguridad de los ciudadanos canarios.
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La descoordinación entre Sanidad y Defensa genera confusión sobre la cuarentena de los españoles
El Ministerio de Sanidad y el de Defensa difieren en estos momentos sobre si los 14 pasajeros españoles del crucero afectado por hantanavirus deben guardar cuarentena de forma voluntaria u obligatoria.
Sanidad ha reaccionado a las declaraciones de Margarita Robles en las que explica que los pasajeros españoles del crucero del hantavirus solo serán hospitalizados en cuarentena si ellos acceden voluntariamente.
La cartera de Mónica García, en cambio, ha advertido de que "el Gobierno tomará las medidas legales necesarias para garantizar la salud pública con todos los instrumentos legales a su disposición".
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El presidente de la Autoridad Portuaria de Canarias advierte de que es necesaria una autorización para el crucero atraque en Canarias
Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Canarias (APC) ha recordado en una entrevista en Radio Nacional que hace falta una autorización para que el crucero MV Hondius atraque en Tenerife este fin de semana.
En estos momentos, sólo podría fondear en aguas canarias, pero no estaría permitido que arribe en Tenerife.