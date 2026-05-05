Barbacid renuncia a las acciones de la empresa que podría beneficiarse de su hito sobre el cáncer de páncreas

Las claves

Las claves Generado con IA Mariano Barbacid anuncia su desvinculación de la empresa Vega Oncotargets para evitar conflictos de interés en su investigación sobre cáncer de páncreas. Barbacid devuelve todas sus acciones en la empresa y cede la titularidad de dos solicitudes de patentes pertenecientes al CNIO. El investigador defiende la integridad de su proyecto, negando cualquier ánimo de enriquecimiento y resaltando el apoyo ciudadano recibido. Barbacid denuncia que la polémica afecta negativamente a los pacientes y retrasa el inicio de ensayos clínicos con una prometedora triple terapia.

Mariano Barbacid ha anunciado su desvinculación de Vega Oncotargets, la empresa spin-off por la que la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (PNAS) decidió retirar su estudio por conflicto de interés económico.

"Para evitar que estas insinuaciones sin fundamento puedan afectar a su puesta en marcha y su posterior desarrollo he decidido desvincularme por completo de Vega Oncotargets devolviendo a dicha empresa todas mis acciones, valoradas en 750 euros", ha explicado.

Además, Barbacid se desprende también de la titularidad de dos solicitudes de patentes pertenecientes al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), "independientemente de su valor nulo", dice el investigador.

Según el comunicado, el investigador señala que el objetivo de este movimiento es devolver la confianza en su investigación que, señala, han sido "objeto de una campaña mediática de insidias sin fundamento".

El investigador niega que su proyecto de "llevar a ensayos clínicos una triple terapia contra el cáncer de páncreas" esté vinculado con "un ánimo espurio de enriquecimiento".

Barbacid se defiende

Vega Oncotargets es una spin-off fundada por el CNIO y la Fundación CRIS para desarrollar nuevos tratamientos contra el cáncer de páncreas. Ninguno de los fármacos que se combinaron en el estudio que anunció la curación del cáncer pertenece a ella.

Como ya defendió Carmen Guerra en este artículo de EL ESPAÑOL, nunca han pensado que fuera una empresa porque "nadie está obteniendo ningún beneficio". Tanto ella como Barbacid y Vasiliki Liaki (la tercera autora del citado estudio) eran hasta este momento copropietarios de Vega Oncotargets.

Actualmente en la web aparece, además del de Barbacid y el de Guerra, el nombre de Rafael Ferrito, director técnico de la consultora FTherapeutics.

"Como es sabido, los avances en esta investigación serán posibles gracias al compromiso de miles de ciudadanos que han aportado más de tres millones y medio de euros a través de un bizum establecido para este propósito por la fundación CRIS contra el Cáncer de pasado mes de febrero", señala Barbacid en el comunicado.

Termina su anuncio señalando que "los principales perjudicados por esta infame campaña son los enfermos de cáncer de páncreas, al generarse una injusta desconfianza sobre la investigación de un tratamiento que está ofreciendo resultados muy esperanzadores a nivel preclínico".

"Por culpa de ésta y otras campañas similares aún no ha podido ponerse en marcha, retrasando de esta forma su posible entrada en ensayos clínicos", destaca el investigador.