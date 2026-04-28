Las claves

Las claves Generado con IA Suances, en Cantabria, forma parte del Geoparque Mundial de la UNESCO Costa Quebrada, reconocido por su valor geológico. La costa de Suances muestra formaciones modeladas durante 120 millones de años por movimientos tectónicos, viento y agua. Uno de los puntos más destacados es La Roca Blanca, antiguo arrecife tropical visible en la península del Dichoso. El Geoparque Costa Quebrada abarca ocho municipios y es considerado una joya natural excepcional por la UNESCO.

Existen emplazamientos que parecen pensados para demostrar que la geología también puede tener fuerza de titular. Suances, en la costa de Cantabria, encaja muy bien en esa idea porque forma parte del Geoparque Mundial de la UNESCO Costa Quebrada, un territorio reconocido oficialmente por la organización en abril de 2025 y descrito como uno de los grandes escaparates geológicos del norte peninsular.

La clave del lugar está en que no se trata solo de un pueblo bonito frente al Cantábrico, sino de una costa donde la historia de la Tierra se puede leer casi a simple vista. La UNESCO explica que durante los últimos 120 millones de años los movimientos tectónicos elevaron antiguos fondos marinos y formaron relieves que después fueron esculpidos por el viento y el agua hasta dar lugar al paisaje actual.

Esa frase resume muy bien por qué Costa Quebrada ha entrado en la red mundial de geoparques: no es una costa cualquiera, sino una especie de libro geológico abierto. En el caso de Suances, esa joya geológica tiene además una imagen muy concreta. Uno de los enclaves más llamativos es La Roca Blanca, en la península del Dichoso, un resto de antiguo arrecife tropical que según

Hace unos 125 millones de años, esa franja cántabra permanecía sumergida bajo aguas cálidas y limpias en las que proliferaban organismos constructores de arrecifes. Ahí está buena parte del impacto visual del lugar: donde hoy hay acantilados, mar bravo y paseo litoral, hubo mucho antes un paisaje marino radicalmente distinto.

Por eso Suances no se entiende solo como destino de playa o pueblo costero, sino como una de las puertas de entrada a un territorio donde el mar ha ido modelando acantilados, plataformas rocosas, playas fósiles, pliegues y restos de arrecifes durante escalas temporales casi difíciles de imaginar. La propia web de Turismo de Cantabria presenta Costa Quebrada como una joya natural excepcional incluida en la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO.

Una costa que une varios municipios

También ayuda el alcance del reconocimiento. Esta zona no protege un único punto aislado, sino un ámbito más amplio que engloba ocho municipios: Santander, Santa Cruz de Bezana, Piélagos, Miengo, Suances, Santillana del Mar, Polanco y Camargo. Pero si se busca un nombre que funcione bien en singular como “pueblo español”, aunque Suances es quien mantiene un vínculo directo con algunos de los enclaves más fotogénicos y accesibles del geoparque.

La UNESCO insiste en que Costa Quebrada ofrece una oportunidad extraordinaria para explorar las fuerzas naturales que modelan el paisaje terrestre, y esa idea encaja especialmente bien en la franja de Suances, donde la erosión marina se ve con muchísima claridad.