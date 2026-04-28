Europa cambia de estrategia: el yacimiento español de tierras raras que puede reducir su dependencia de China

Las claves

Las claves Generado con IA Europa busca reducir su dependencia de China en minerales críticos, poniendo el foco en el subsuelo español. El Macizo Varisco, que atraviesa la península, es clave por sus indicios de tierras raras esenciales para la tecnología. España es el único productor europeo de estroncio y posee el 15% de las reservas mundiales, además de otros minerales estratégicos. El Gobierno ha lanzado un programa de exploración minera y Bruselas ha seleccionado siete proyectos españoles, aunque enfrentan retos ambientales y sociales.

Europa ha puesto el radar en el subsuelo español en plena carrera global por los recursos que alimentan móviles, coches eléctricos y tecnología avanzada. Lo que antes era geología pasa ahora a ser estrategia.

La creciente demanda de minerales críticos ha intensificado la competencia internacional. En este contexto, la Unión Europea busca reducir su dependencia exterior y ve en España una oportunidad para reforzar su autonomía industrial.

El territorio español no parte de cero. Su industria extractiva genera unos 3.500 millones de euros anuales, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Sin embargo, el interés actual se centra en nuevas áreas aún poco explotadas.

El foco se sitúa especialmente en el Macizo Varisco, una extensa franja que atraviesa la península desde Galicia hasta Andalucía. Allí existen indicios de minerales con propiedades clave para la electrónica moderna.

El problema es su escasez en superficie. Tal como explica el profesor Joaquín Delgado a Europa Press, estos elementos aparecen en concentraciones muy bajas, lo que complica tanto su localización como su explotación rentable.

Reducir nuestra dependencia

Esta dificultad explica por qué las llamadas tierras raras y minerales críticos son tan codiciados. Su disponibilidad limitada los convierte en piezas esenciales dentro del tablero geopolítico global.

China domina actualmente este mercado, lo que ha encendido las alarmas en Bruselas. La dependencia europea es elevada: importa el 97% del magnesio desde China y el 98% del borato desde Turquía.

Ante esta vulnerabilidad, España emerge como actor clave. Es el único productor europeo de estroncio y concentra el 15% de las reservas mundiales, además de ser un destacado productor de cobre.

A ello se suma un dato revelador: en la península ibérica se han identificado 20 de las 34 materias primas fundamentales para la UE, de las cuales 17 son consideradas estratégicas.

Para aprovechar este potencial, el Gobierno aprobó el Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030, con una inversión de 182 millones de euros destinada a evaluar nuevos recursos disponibles.

En paralelo, Bruselas ha seleccionado siete proyectos en España dentro de su plan europeo. Se ubican en provincias como Ciudad Real, Cáceres, Huelva o Sevilla, aunque aún están en fase inicial.

Eso sí, el desarrollo minero no está exento de polémica. La sostenibilidad ambiental y el rechazo social obligan a cumplir estrictos criterios técnicos, económicos y ecológicos en cada iniciativa.

Como alternativa, gana fuerza el reciclaje de materiales procedentes de escombreras y minas abandonadas. Proyectos como el de Río Tinto buscan recuperar elementos valiosos y darles una segunda vida útil.