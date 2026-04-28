China da una lección a EEUU: halla dos nuevos minerales en una muestra de 1,9 kg de la cara oculta de la Luna

Imagen de archivo del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, y el presidente chino, Xi Jinping. EFE Roman Pilipey

Las claves

Las claves Generado con IA Científicos chinos han identificado dos nuevos minerales en muestras lunares traídas por la misión Chang’e-5: magnesiochangesite-(Y) y changesite-(Ce). Ambos minerales fueron hallados en los 1,7 kg de regolito lunar recogidos en 2020 y aprobados por la Asociación Mineralógica Internacional. El descubrimiento permite entender mejor la formación y evolución de la Luna, gracias al análisis avanzado de partículas microscópicas. China consolida su papel en la exploración espacial y la mineralogía planetaria, situándose como uno de los líderes en la investigación lunar global.

Científicos chinos han identificado dos nuevos minerales en muestras lunares traídas por la misión Chang’e-5, un avance que refuerza el papel de China en la exploración espacial y amplía el conocimiento científico sobre la composición del satélite terrestre.

El hallazgo fue anunciado durante la celebración del Día del Espacio de China, un evento en el que las autoridades destacaron el creciente peso del país en la investigación lunar y en la carrera tecnológica global.

Los minerales, denominados magnesiochangesite-(Y) y changesite-(Ce), han sido aprobados oficialmente por la Asociación Mineralógica Internacional, organismo encargado de validar nuevos compuestos y clasificaciones dentro de esta disciplina científica.

Ambos materiales proceden de los 1,7 kilogramos de regolito lunar recogidos por la sonda Chang’e-5 en 2020, la primera misión en más de cuatro décadas en traer muestras de la Luna a la Tierra.

Hallazgos que ofrecen pistas

El análisis de estas partículas, de apenas unos micrómetros de tamaño, ha requerido técnicas avanzadas de espectroscopía, química y estudio de estructuras cristalinas para confirmar su naturaleza inédita en el registro mineralógico lunar.

Este descubrimiento se suma al identificado en 2022, cuando China logró reconocer la changesite-(Y), lo que eleva a ocho el número total de minerales lunares descubiertos en el mundo, cuatro de ellos atribuidos al país asiático.

Los nuevos minerales pertenecen al grupo de la merrillita, un tipo de fosfato presente en cuerpos planetarios como Marte o asteroides, pero cuya diversidad composicional ofrece pistas sobre procesos geológicos complejos.

En concreto, la magnesiochangesite-(Y) destaca por su riqueza en magnesio y elementos de tierras raras, mientras que la changesite-(Ce) presenta una mayor concentración de cerio, lo que sugiere diferentes etapas en la evolución lunar.

Los expertos subrayan que estos compuestos permiten reconstruir cómo se formó y evolucionó la Luna, así como entender la migración y acumulación de elementos en entornos planetarios, incluida la propia Tierra.

Además, los resultados consolidan la capacidad tecnológica de China para analizar materiales extraterrestres con alta precisión, un factor clave en futuras misiones de exploración y en la posible explotación de recursos espaciales.

El contexto no es menor: el país mantiene una ambiciosa hoja de ruta que incluye nuevas misiones, como Chang’e-6, y el objetivo de llevar astronautas a la superficie lunar antes de 2030.

En paralelo, estos avances científicos reconfiguran el equilibrio de la carrera espacial, tradicionalmente liderada por Estados Unidos, y sitúan a China como uno de los actores centrales en la nueva era de exploración del espacio profundo.

Más allá del componente geopolítico, el descubrimiento abre nuevas líneas de investigación en mineralogía planetaria, una disciplina clave para comprender la historia del sistema solar y los procesos que dieron origen a los cuerpos celestes.

El estudio detallado de estas muestras continuará en los próximos años, con la expectativa de identificar nuevos compuestos que permitan afinar los modelos actuales sobre la formación y evolución de la Luna.