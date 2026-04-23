China cambia de estrategia: libera su arsenal energético y alarma al mercado de petróleo desafiando los precios

Las claves

Las claves Generado con IA China ha liberado parte de su reserva estratégica de petróleo, la mayor del mundo, para proteger su economía ante la inestabilidad global y el conflicto con Irán. La capacidad de almacenamiento china se estima entre 1.200 y 1.400 millones de barriles, suficiente para abastecer el consumo nacional durante más de 100 días. Esta maniobra permite a China reducir su dependencia de las importaciones y debilita la influencia de los países productores sobre los precios del crudo. El gobierno chino ha acelerado la construcción de nuevas infraestructuras de almacenamiento y refinerías, consolidando su seguridad energética como prioridad nacional.

China acaba de sacudir el mercado del petróleo al activar su reserva estratégica, considerada la más grande del planeta, con el objetivo de blindar su economía ante la inestabilidad global, generada principalmente por el conflicto con Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz.

Esta maniobra responde a ese agravamiento de las tensiones con Oriente Medio y al cierre parcial de rutas marítimas críticas, que ha disparado la volatilidad de los precios del crudo. Al liberar inventarios masivos, Pekín busca estabilizar los costos de producción internos y también reducir su dependencia de las fluctuaciones del mercado internacional.

La magnitud de este almacenamiento es histórica: alcanza una capacidad estimada de entre 1.200 y 1.400 millones de barriles tras años de acopio intensivo.

China activa la mayor reserva del planeta

A diferencia de las Reservas Estratégicas de Petróleo en Estados Unidos, que han sufrido reducciones relevantes en los últimos años, China aprovecha los periodos de precios bajos para llenar sus depósitos subterráneos y terminales costeras, acumulando con ello un colchón autonómico de consumo superior a los 100 días: es una seguridad brutal

El impacto en los mercados internacionales ha sido rápido y prácticamente instantáneo, generando una señal de alerta entre los principales exportadores. La capacidad de China para dejar de importar crudo de forma repentina y abastecerse con sus propios recursos actúa como un mecanismo de control de precios que debilita la influencia de los países productores.

China pone en alerta al mercado de petróleo.

Múltiples expertos financieros advierten que esta arma energética de Pekín puede forzar una reconfiguración del comercio mundial, especialmente ahora que el gigante asiático fomenta el uso del yuan en lugar del dólar para sus transacciones petroleras. Es decir, que se avecina un cambio total debido al movimiento de China.

Para sostener este despliegue, el gobierno chino ha acelerado la construcción de infraestructuras críticas, incluyendo nuevos complejos de almacenamiento en la provincia de Fujian y la expansión de sus refinerías estatales. Esta infraestructura protege el suministro ante desastres naturales y bélicos y posiciona a China como un referente energético.

La activación de esta reserva confirma que la seguridad energética se ha convertido en la prioridad absoluta para el sostenimiento del crecimiento económico chino y puede que sean varios los que intenten seguir su ejemplo para desatarse de las dependencias internacionales, buscando su independencia.

Todo para evitar que crisis como la que el mundo está viviendo ahora mismo pueda sacudir su economía, afectando de manera notable a los ciudadanos y también a las empresas. Ahora, habrá que ver qué consecuencias tiene la jugada del gobierno chino.