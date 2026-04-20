El pueblo español perfecto para recorrer a pie: declarado Conjunto Histórico y joya medieval con el mejor castillo

El pueblo Patrimonio de la Humanidad que puedes recorrer a pie: la joya medieval con el mejor castillo de España

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Las claves Generado con IA Baños de la Encina, en Sierra Morena, destaca por su casco antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico y su excelente conservación. El Castillo de Burgalimar, construido en 968, es la segunda fortaleza más antigua de Europa y uno de los castillos mejor preservados de España. El pueblo ofrece atractivos como la Iglesia de San Mateo, la Ermita del Cristo del Llano y miradores con vistas panorámicas al mar de olivos y el embalse del Rumblar. Baños de la Encina es un ejemplo de turismo sostenible que invita a recorrer su herencia medieval y disfrutar de su oferta gastronómica y paisajística.

Baños de la Encina, ubicado en el corazón de Sierra Morena, se erige como un tesoro arquitectónico que transporta a los turistas directamente a la Edad Media. Recientemente, consolidado como uno de los pueblos más bellos de España, su casco antiguo fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1969.

El reconocimiento premia la excelente conservación, paseándolo pausadamente a pie, permitiendo que cada rincón revele siglos de herencia andalusí y castellana. Su joya, sin duda, es el Castillo de Burgalimar, considerado por expertos como uno de los recintos fortificados mejor preservados de toda Europa.

Construida en el año 968 por orden del califa Al-Hakam II, esta imponente fortaleza de tapial califal conserva prácticamente intacta su muralla original y sus catorce torres cuadradas. Es la segunda fortaleza más antigua del continente que permanece en pie, lo que le ha valido el título honorífico de ser uno de los mejores castillos de España, por su valor histórico.

Uno de los mejores castillos de España.

La joya: su imponente castillo

El castillo no solamente destaca por su antigüedad y buena conservación, sino también por la singularidad de su construcción en tabiya, una técnica que ha resistido casi mil años de asedios y climas extremos.

Al cruzar su imponente puerta de herradura, se accede a un patio de armas que fue testigo de luchas fronterizas entre musulmanes y cristianos, cambiando de manos en varias ocasiones durante la Reconquista hasta su toma definitiva por Fernando II en 1225.

Más allá de su fortaleza, el paseo por la villa ofrece paradas obligatorias que enriquecen la experiencia cultural de todos los turistas y locales. Destaca, cómo no, la Iglesia de San Mateo, con su espectacular retablo barroco y su torre de estilo plateresco que domina el horizonte del pueblo.

Asimismo, la Ermita del Cristo del Llano sorprende a los visitantes con un camarín barroco que es una auténtica explosión de yeserías y detalles ornamentales, un contraste fascinante frente a la sobriedad militar del castillo que vigila el embalse del Rumblar.

La visita a Baños de la Encina tiene, también, una buena oferta gastronómica para completar la experiencia medieval, con unos paisajes impresionantes: los miradores repartidos por el lugar ofrecen vistas panorámicas donde el mar de olivos se funde con las aguas azules del pantano, creando una preciosa estampa.

El destino no solo es un refugio para los amantes de la historia, sino también un ejemplo de turismo sostenible que invita a desconectar del ritmo urbano mientras se camina por una de las crónicas de piedra más fascinantes de la península.