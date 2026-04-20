EEUU confirma en un estudio una revolucionaria pastilla para alargar la vida de perros de razas grandes

Un estudio en EE.UU. prueba la primera pastilla para alargar la vida de perros de razas grandes

Las claves

Las claves Generado con IA La FDA respalda una pastilla desarrollada en EEUU para prolongar la vida de perros de razas grandes y gigantes. El medicamento actúa regulando la hormona IGF-1, responsable del rápido crecimiento y el envejecimiento acelerado en estos perros. Más de 1.300 perros senior participan en ensayos clínicos para evaluar el aumento de longevidad y la mejora en la calidad de vida. Se espera que la pastilla esté disponible hacia finales de 2026 y que sea accesible y asequible para todos los propietarios.

La biotecnológica de Estados Unidos, Loyal for Dogs, ha marcado un hito en la medicina veterinaria al recibir el respaldo técnico de la FDA para el desarrollo del primer fármaco diseñado específicamente para prolongar la vida de los perros. El avance se centra específicamente en razas grandes y gigantes, las cuales suelen tener una esperanza de vida menor.

El tratamiento busca atacar los mecanismos biológicos del envejecimiento en lugar de esperar a que aparezcan las enfermedades crónicas, representando un cambio de paradigma en el cuidado de las mascotas. Se trata de un avance realmente revolucionario que marca un antes y un después para nuestras mascotas.

El núcleo de esta investigación reside en el control de una hormona conocida como IGF-1. Los expertos identificaron que los perros grandes presentan niveles extremadamente elevados de esta hormona, que impulsa su rápido crecimiento pero también acelera su deterioro celular a largo plazo.

Al regular estos niveles a través de medicamentos como el LOY-001 o el LOY-003, se busca reducir el estrés metabólico del animal, permitiendo que su organismo envejezca a un ritmo más lento y saludable, parecido al de las razas de menor tamaño, que tienen una esperanza de vida un tanto más larga.

Encuentran la llave para alargar la vida de los perros de razas grandes.

Un gran avance para los perros grandes

Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase crucial de ensayos clínicos a gran escala bajo el nombre de estudio STAY. En este proceso, participan más de 1.300 perros senior en diversas clínicas veterinarias de Estados Unidos, y se evalúa no solo el aumento de longevidad sino también la mejora en calidad de vida.

Los resultados preliminares han sido lo suficientemente sólidos como para que las autoridades regulatorias permitan a la empresa avanzar hacia una posible aprobación condicional en el mercado en los próximos años. Es sin duda uno de los mayores avances de los últimos años en este campo y una grandísima noticia para los perros grandes.

Se estima que estos fármacos pueden llegar a estar disponibles para el público general hacia finales de 2026, una vez se completen los requisitos de seguridad y fabricación. Los responsables de Loyal confirman que su objetivo es que el tratamiento sea accesible y también asequible para todos los propietarios.

Es decir, que a toda costa se va a intentar que esto no sea un producto de lujo para unos pocos afortunados, sino una opción para cualquier persona y mascota.

Si este medicamento tiene éxito finalmente, será un paso colosal para las bases de futuras investigaciones sobre el antienvejecimiento en otras especies, y por supuesto aquí también se incluyen a las personas.