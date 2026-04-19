Ya ha entrado en vigor: la ayuda de 104 M de euros para que los científicos en España mejoren su competitividad internacional

Imagen de archivo de la Ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno destina 104 millones de euros para modernizar el equipamiento científico en centros públicos de investigación y universidades españolas. La iniciativa busca fortalecer la competitividad internacional de la ciencia española y facilitar el acceso a tecnologías de última generación para investigadores. La adjudicación de fondos se basa en criterios de calidad técnica y potencial de impacto, priorizando proyectos con repercusión social e industrial. La inversión permitirá acelerar descubrimientos en áreas clave y dinamizar el sector industrial proveedor, consolidando la ciencia como pilar del modelo productivo nacional.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha publicado ya la resolución provisional para una inversión histórica. Cerca de 140 millones de euros irán destinados directamente a la adquisición de equipamiento científico de vanguardia en los centros públicos españoles.

La iniciativa busca fortalecer la capacidad competitiva de los centros de investigación y universidades nacionales. Con estos fondos, se pretende modernizar infraestructuras que resultan críticas para el avance del conocimiento en áreas estratégicas para el futuro.

El plan se enmarca dentro de las estrategias estatales de fomento de la investigación técnica. Esta convocatoria permitirá que cientos de científicos accedan a tecnologías de última generación, superando barreras que limitaban sus experimentos más ambiciosos hasta este momento.

Diana Morant, titular de la cartera ministerial, ha destacado que esta medida supone un paso firme hacia la soberanía tecnológica. Según sus declaraciones, dotar a los investigadores de mejores herramientas es esencial para retener el talento joven altamente cualificado.

Las instituciones más beneficiadas

El reparto de los fondos beneficiará a instituciones repartidas por toda la geografía española.

Desde grandes universidades públicas hasta centros de excelencia especializados, todos podrán solicitar estas ayudas para renovar microscopios, secuenciadores genéticos o superordenadores de gran capacidad tecnológica.

La resolución provisional detalla que la selección se ha basado en criterios estrictos de calidad técnica. Se ha priorizado aquellos proyectos con mayor potencial de impacto social y transferencia de resultados hacia el tejido productivo y la industria española.

Esta inversión no solo mejora la infraestructura, sino que proyecta a España como un referente internacional. Los centros beneficiados podrán participar en consorcios europeos con mayores garantías de éxito, atrayendo inversiones extranjeras y colaboraciones con laboratorios punteros.

Los investigadores llevaban tiempo reclamando una actualización profunda de los laboratorios públicos nacionales. La obsolescencia de algunos equipos dificultaba la competencia con países de nuestro entorno, que han incrementado notablemente su gasto público en ciencia.

El proceso de adjudicación definitiva se completará tras el periodo reglamentario de alegaciones institucionales. Se espera que el equipamiento esté operativo en el corto plazo, permitiendo una aceleración inmediata de los descubrimientos en medicina, energía sostenible y biotecnología.

Además del impacto directo en la ciencia, se prevé una dinamización del sector industrial proveedor. Las empresas de instrumentación científica verán incrementada su demanda, generando un efecto multiplicador en la economía que beneficia a científicos y empresarios.

El compromiso del Gobierno con la innovación queda patente en este nuevo paquete de ayudas públicas. La ciencia se consolida como un pilar fundamental para el modelo productivo, alejándose de sectores tradicionales menos resilientes frente a las crisis globales.

Los directores de las universidades han acogido la noticia con optimismo, destacando su importancia vital. Aseguran que disponer de tecnología avanzada es la única forma de resolver los retos demográficos y climáticos que enfrenta la sociedad española contemporánea.