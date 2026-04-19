Las claves

Las claves Generado con IA El Geoparque Volcanes de Calatrava, en Ciudad Real, destaca por su origen volcánico y su subsuelo con más de 430 millones de años de antigüedad. Almadén, dentro del geoparque, alberga el mayor yacimiento de mercurio del planeta, clave histórica en la economía mundial por su uso en la extracción de metales preciosos. El geoparque, reconocido por la UNESCO, cuenta con centros de interpretación y museos que promueven la educación científica, la divulgación y el turismo sostenible. Ocupa unos 4.000 km² y más de 40 municipios, permitiendo la observación de cráteres volcánicos, coladas basálticas y otras estructuras geológicas únicas en Europa.

El Geoparque Volcanes de Calatrava, en Ciudad Real, posee un color rojizo totalmente natural; no se trata de una tinción, al menos no en su forma artificial, sino que procede de magma fosilizado con el paso del tiempo.

El subsuelo de la región hunde sus raíces en el Silúrico, hace aproximadamente 430 millones de años, cuando la actual península ibérica aún se encontraba sumergida bajo mares primitivos. Ese origen explica la singularidad de nuestro territorio, en el cual se combina un volcanismo relativamente "joven" con estructuras geológicas muy antiguas.

En Almadén, uno de los epicentros del geoparque, esta historia adquiere una dimensión excepcional: el distrito minero alberga el mayor yacimiento de mercurio del planeta, secundario a procesos volcánicos y a la presencia de cinabrio, un mineral de un intenso color rojo del cual se extrae este valioso metal.

En realidad, el Geoparque de Calatrava podría compararse a un libro, dado que se trata de un paisaje donde cada estrato geológico es una página escrita hace cientos de millones de años, cuando nuestro planeta aún se estaba moldeando.

Pieza clave del mundo moderno

De hecho, durante más de dos mil años, este enclave produjo una parte sustancial del mercurio a nivel mundial, llegando a generar alrededor de un tercio del total histórico. El mercurio de Almadén no fue un recurso cualquiera, sino más bien una pieza clave en la expansión del mundo moderno.

Su uso en la amalgación permitió extraer plata y oro en América, conectando este rincón de Castilla-La Mancha con las rutas comerciales globales desde el siglo XVI. En términos históricos, pocos lugares pueden presumir de una influencia similar en la economía mundial desde una geografía aparentemente periférica.

Hoy en día, este pasado industrial, a su vez caracterizado por condiciones extremas de trabajo, toxicidad y abuso de mano de obra forzada, ha dado paso a conocimiento y divulgación. Recientemente se ha inaugurado un centro de interpretación y el museo "Francisco Pablo Holgado", dando lugar a la consolidación del geoparque como un proyecto científico, educativo y turístico.

La nueva estrategia es convertir este territorio en un espacio de interpretación y divulgación. Estamos hablando de una zona que ocupa unos 4.000 km² y más de 40 municipios en total, lo que lo sitúa entre los de mayor extensión no solo en España, sino también en Europa.

Además, cabe recordar el reconocimiento por parte de la UNESCO, que no solo tiene en cuenta su belleza paisajística, sino también su valor geológico de relevancia internacional.

En el geoparque es posible observar maares, es decir, cráteres volcánicos generados por explosiones hidromagmáticas, además de coladas basálticas y estructuras volcánicas que permiten reconstruir procesos eruptivos relativamente recientes (al menos, en términos geológicos).

Pero lo que diferencia a este geoparque no es solo su contenido, sino su capacidad para convertir la geología en experiencia. Ese será el cometido del centro de interpretación: no se trata de ver volcanes, sino de entenderlos.

Los centros de interpretación tienen la misión de funcionar como nodos dentro de una red que conecta ciencia, territorio y ciudadanía. Aquí, el geoparque actuará como una infraestructura de conocimiento distribuido, más allá del turismo, focalizándose en la educación científica y el desarrollo sostenible.

Como conclusión, es importante recordar que el Geoparque de Calatrava no debe ser visto como un vestigio del pasado, sino como un sistema en continua evolución.

En este aspecto, la investigación geológica, la divulgación y el turismo científico están redefiniendo su papel en el presente, precisamente en un contexto donde la relación entre la sociedad y los recursos naturales es cada vez más crítica.

Debemos entender que la Tierra no es solo una cuestión académica, sino una herramienta para el futuro.