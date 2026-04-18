China cambia su estrategia: quiere jubilar el petróleo y dominar las energías limpias de alta tecnología

China cambia su estrategia: quiere jubilar el petróleo y dominar de las energías limpias de alta tecnología

Las claves

Las claves Generado con IA China impulsa una transformación energética para reducir su dependencia del petróleo y liderar las tecnologías limpias. El país controla actualmente el 85% de la cadena de suministro de baterías de litio y domina la fabricación de vehículos eléctricos. Pekín mantiene el carbón y reservas estratégicas de crudo como respaldo, priorizando la seguridad del suministro durante la transición. China apuesta por el hidrógeno verde y la fusión nuclear para consolidarse como la principal potencia eléctrica global y redefinir el poder mundial.

China lo tiene muy claro: quiere ser un referente mundial transformando su modelo energético. Tras el inicio de su 15º Plan Quinquenal, el país pasa a convertirse en la principal potencia exportadora de tecnologías limpias. La estrategia busca reducir su vulnerabilidad ante la volatilidad de los mercados internacionales de petróleo, fortaleciendo su soberanía energética.

El plan es desplegar, de manera masiva, una infraestructura renovable que permita al país mantener un dominio claro: China quiere destacar en el sector de la alta tecnología, controlando ahora mismo cerca del 85% de la cadena de suministro de baterías de litio y una cuota mayoritaria en la fabricación de vehículos eléctricos.

Este control sobre los minerales críticos y los procesos de manufactura le otorga una ventaja competitiva frente a Occidente, permitiéndole dictar los estándares técnicos y comerciales de la transición verde. China ha logrado que la capacidad instalada de energía limpia supere, por primera vez, a la de los combustibles fósiles de su territorio.

Aunque todo esté bien encaminado por ahora, no obstante, jubilar el petróleo tan rápidamente no será sencillo y es una idea que no está exenta de desafíos operativos, puesto que lamentablemente aún hay maquinaria e industria que depende del combustible.

China busca depender mucho menos del petróleo.

China quiere dominar las energías limpias

A pesar de todo, China mantiene el carbón como un respaldo esencial para garantizar la estabilidad de su red eléctrica y sigue acumulando reservas estratégicas de crudo para protegerse frente a posibles crisis geopolíticas. El gobierno de Pekín plantea una transición híbrida donde la prioridad absoluta es la seguridad del suministro.

Esto permitirá que las emisiones sigan una curva controlada antes de alcanzar su pico definitivo hacia el final de la década, que es cuando se prevé un cambio relevante en el sector energético. Los conflictos actuales han acelerado el proceso y ha cambiado para siempre el consumo y dependencia del petróleo en el mundo.

El impacto del giro de China no es para dejarlo pasar ni tampoco es anecdótico, puesto que está ya afectando a los mercados internacionales: la industria motriz y energética tradicional se ve obligada a acelerar su propia reconversión.

Al apostar por sectores de vanguardia como el hidrógeno verde y la fusión nuclear comercial, China no solo busca descarbonizar su economía, sino también consolidarse como el primer estado eléctrico del mundo. Esto, sin duda, redefine las relaciones globales, desplazando el eje de poder de las naciones petroleras.

Ahora, se busca dominar el sector tecnológico y el silicio: el gigante asiático quiere prepararse para todo lo que está por llegar en los próximos años.