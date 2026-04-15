La cueva Patrimonio de la Humanidad para recorrer a pie que esconde el mayor laberinto subterráneo del planeta

El sistema de cuevas Mammoth contiene el sistema de pasajes de cuevas más extenso conocido en el mundo. Art Palmer

Las claves

Las claves Generado con IA Mammoth Cave, en Kentucky, es el sistema de cuevas más largo del mundo, con 686 kilómetros cartografiados. La cueva fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1981 por su valor geológico, biodiversidad y relevancia histórica. El parque ofrece visitas guiadas y una ruta autoguiada llamada Discovery Tour, permitiendo explorar grandes pasajes a pie. El laberinto subterráneo sigue creciendo con nuevos tramos descubiertos, lo que amplía el récord mundial y el conocimiento científico del lugar.

Hay cuevas que impresionan por una sala concreta, por una cascada interior o por una galería famosa. Y luego está Mammoth Cave, en Kentucky, Estados Unidos, que juega en otra escala: el Servicio de Parques Nacionales del país la define como el sistema de cuevas conocido más largo del mundo.

Ahí está la fuerza real del titular. No hablamos solo de una gruta gigantesca, sino de una red subterránea que sigue creciendo a medida que avanzan las exploraciones. El parque ya manejaba en 2022 una longitud cartografiada de 426 millas, unos 686 kilómetros.

Ese dato incluso corrige parte de la imagen más repetida sobre el lugar. La ficha de la UNESCO, más antigua, hablaba de 458 kilómetros topografiados dentro del bien protegido, una cifra enorme en sí misma, pero ya superada por los avances recientes de exploración.

Lo interesante es que Mammoth Cave no se agota en la escala. La UNESCO la inscribió como Patrimonio Mundial en 1981 y destacó no solo su tamaño, sino también su valor geológico, su biodiversidad y la profundidad de la relación humana con este paisaje kárstico.

Eso cambia bastante la lectura del sitio. Esta cueva no funciona solo como una rareza para espeleólogos o como una cifra descomunal en un folleto turístico. Funciona como una geografía subterránea completa, con procesos geológicos en marcha, fauna adaptada a la oscuridad y miles de años de presencia humana.

Abrirá nuevos tramos visitables

La otra gran baza está en que no hace falta contemplarla solo desde fuera. El parque ofrece varias visitas guiadas durante todo el año y también mantiene una experiencia autoguiada, la Discovery Tour, pensada para avanzar a pie por algunos de sus grandes pasajes.

Ese detalle vuelve el lugar mucho más potente para el visitante. Según Recreation.gov, esa ruta autoguiada empieza en la Historic Entrance, a unos diez minutos a pie del centro de visitantes, y permite entrar en la cueva con paneles interpretativos y personal distribuido por el recorrido.

La experiencia, además, encaja muy bien con el propio nombre de Mammoth Cave. No se hizo famosa por una única sala deslumbrante, sino por la enormidad de sus corredores y por la sensación de estar entrando en una estructura casi territorial, más parecida a un mapa que a una cueva aislada.

También conviene entender que el sistema sigue vivo en términos científicos. El parque ha ido anunciando nuevos tramos en los últimos años, y una nota oficial de 2023 señaló que Mammoth Cave acababa de sumar otras seis millas, elevando su longitud reconocida hasta las 426 millas.

Esa condición abierta es parte de su magnetismo. Bajo el parque nacional visible en superficie hay un laberinto que todavía no está completamente revelado. Cada nueva conexión no solo amplía el récord mundial, también modifica la comprensión del sistema y de su desarrollo geológico.