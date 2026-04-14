El pueblo español en el que puedes ver las estrellas a simple vista: tiene 10 habitantes y está a 1.200 metros de altura

Las claves nuevo Generado con IA Salcedillo, en Teruel, es un pequeño municipio de solo 10 habitantes situado a 1.200 metros de altitud, ideal para la observación de estrellas por su escasa contaminación lumínica. El pueblo ofrece vistas impresionantes de la Vía Láctea y constelaciones, atrayendo tanto a expertos como a aficionados a la astronomía. Sus calles empedradas, casas de piedra y la iglesia románica de San Martín Obispo conservan un aire medieval y un rico patrimonio histórico. El entorno natural, con senderos, el río Camesa y una gastronomía tradicional aragonesa, hacen de Salcedillo un destino perfecto para desconectar y disfrutar de la naturaleza.

A más de mil metros de altitud, lejos del ruido y del resplandor de las ciudades, existe en España un rincón casi olvidado donde el cielo nocturno recupera todo su protagonismo y es posible ver estrellas sin equipamiento.

En la provincia de Teruel se esconde Salcedillo, un diminuto municipio que apenas cuenta con una decena de vecinos censados. Su aislamiento y su altitud, cercana a los 1.200 metros, lo convierten en un enclave singular.

Este pequeño núcleo rural se ubica a unos 89 kilómetros de la capital turolense, en un entorno dominado por la Sierra de la Braña. Su paisaje combina bosques densos, colinas suaves y una sensación constante de calma.

La escasa presencia humana ha sido clave para preservar una de sus grandes virtudes: la ausencia casi total de contaminación lumínica. Este factor ha situado a Salcedillo como un destino privilegiado para la observación astronómica.

Durante las noches despejadas, el firmamento se muestra en todo su esplendor. La Vía Láctea se dibuja con claridad y las constelaciones resultan perfectamente visibles, ofreciendo un espectáculo natural que atrae tanto a expertos como a curiosos.

Observación astronómica

Pero el atractivo de este pueblo no se limita al cielo. Su historia también deja huella en cada rincón. A mediados del siglo XX llegó a alcanzar los 170 habitantes, una cifra ahora lejana.

Actualmente, sus calles empedradas y sus casas de piedra conservan un aire medieval que transporta al visitante a otra época. Pasear por el casco urbano es una experiencia tranquila y cargada de memoria.

El entorno natural invita además a recorrerlo a pie. Existen senderos que atraviesan bosques y campos abiertos, ideales para quienes buscan desconectar y sumergirse en la naturaleza sin prisas.

Uno de los elementos más destacados es el río Camesa, que atraviesa la localidad creando pequeños rincones de gran belleza. Sus orillas ofrecen espacios perfectos para descansar o disfrutar de un picnic.

En el ámbito patrimonial, sobresale la iglesia de San Martín Obispo, un edificio románico del siglo XII. Su arquitectura presenta detalles ornamentales que reflejan la riqueza histórica de la zona.

Elementos como su arco de medio punto y las arquivoltas decoradas con motivos geométricos y florales convierten esta iglesia en una parada imprescindible para los visitantes interesados en el arte medieval.

La experiencia se completa con la gastronomía local, donde destacan productos tradicionales aragoneses. El jamón de Teruel, las migas o los dulces caseros reflejan una cocina sencilla pero llena de sabor.

Llegar hasta Salcedillo es también parte del viaje, ya que el trayecto atraviesa algunos de los paisajes más atractivos de la región, reforzando la sensación de escapada auténtica y poco masificada.