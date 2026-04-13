EEUU da un paso histórico en plena crisis del petróleo: halla un pozo de crudo calculado en más de 2.000 barriles diarios

Imagen de de archivo de tanques que almacenan petróleo en una refinería de Estados Unidos. EFE Tannen Maury

Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos ha descubierto un nuevo pozo petrolífero en Alaska, con una producción estimada de hasta 2.190 barriles diarios. El hallazgo lo han realizado Repsol y la australiana Santos, que tienen el 49% y 51% de participación respectivamente. El pozo Quokka-1, ubicado en North Slope, contiene crudo ligero de alta calidad y confirma el potencial geológico de la zona. Este descubrimiento refuerza la estrategia energética de EEUU en plena crisis global del petróleo.

La crisis del petróleo persiste pese al acuerdo el alto el fuego anunciado por Irán y Estados Unidos. Este último país no sólo está siendo protagonista por participar de manera activa en el conflicto, sino que también lo está siendo por haber dado con un nuevo hallazgo petrolífero.

El nuevo descubrimiento se ubica en Alaska, donde la compañía española Repsol ha descubierto, junto con la petrolera australiana Santos, un pozo con crudo de alta calidad calculado en hasta 2.190 barriles de petróleo diarios.

Aunque la cifra pueda resultar atractiva, este nuevo hito en la producción de hidrocarburos marca un punto de inflexión en plena crisis de combustible; convirtiendo además a esta zona en un enclave estratégico para el futuro energético de las compañías que participan.

El pozo Quokka-1 pertenece a la unidad Quokka, ubicada en la región de North Slope, situado en el extremo norte de Alaska. Se trata de una de las zonas con mayor tradición petrolera del país norteamericano.

Se confirman las expectativas

La participación mayoritaria del proyecto corre a cargo de Santos, con un 51%, mientras que el porcentaje restante pertenece a Repsol. Ambas compañías comenzaron la perforación en el primer día de este año, y ya han alcanzado una profundidad total de 1.459 metros.

Con esta cifra se confirman las expectativas geológicas que ya se tenían sobre la zona. El yacimiento se caracteriza por su gran calidad: en el pozo se ha detectado la presencia de 43,5 metros de espesor neto de petróleo dentro de la formación Nanushuk.

Esto se traduce en una mayor eficiencia en lo que respecta a la extracción. El rendimiento de más de 2.000 barriles de petróleo diarios viene a confirmar la buena elección con el yacimiento, lo que apoya también el potencial de desarrollo a una mayor escala.

Los análisis de fluidos también han descubierto la presencia de crudo ligero de alta calidad, por lo que cuenta con una ventaja extra a nivel comercial, pues se trata de un tipo de petróleo que tiende a contar con una valoración mejor en el mercado.

La localización del pozo tiene un rol importante en este sentido. Y es que se halla a unos 10 kilómetros del pozo Mitquq-1, que fue perforado hace ya seis años. Los análisis que se han realizado confirman que ambos tienen características geológicas similares.

Las cifras obtenidas hasta la fecha apuntan a la viabilidad de un desarrollo con dos plataformas de perforación, con una capacidad de producción comparable a la de otros grandes proyectos como el de Pikka.

Este último está en una fase muy avanzada; tanto es así, que la primera producción de petróleo se llevará a cabo a corto plazo. Cuenta con una capacidad máxima de unos 80.000 barriles al día, por lo que sería uno de los hallazgos más importantes de EEUU en las últimas tres décadas.