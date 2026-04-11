China cambia de prioridades: localiza un yacimiento colosal de más de 1.400 toneladas oro y sacude la geología mundial

Las claves nuevo Generado con IA China ha localizado dos yacimientos de oro colosales en Hunan y Liaoning, reforzando su posición minera mundial. El yacimiento de Dadonggou, en Liaoning, es el mayor depósito individual de oro hallado en China desde 1949, con 1.444 toneladas de oro contenido en mineral. El oro encontrado aún debe extraerse y refinarse, ya que se trata de metal contenido en roca, no reservas listas para uso inmediato. China amplía simultáneamente sus reservas oficiales de oro y su capacidad minera, usando el oro como parte clave de su estrategia financiera ante la incertidumbre global.

Los anuncios sobre nuevos yacimientos en Hunan y Liaoning refuerzan la posición minera de China, aunque cabe destacar que varias cifras difundidas en textos virales mezclan reservas oficiales, recursos geológicos y valoraciones económicas mal calculadas.

El gigante asiático ha vuelto a colocar el oro en el centro de su relato económico con una secuencia de anuncios que apuntan a dos descubrimientos mineros de enorme tamaño. El mensaje político es claro: el país quiere proyectar fortaleza también en un activo refugio.

El primero de los grandes golpes llegó desde Hunan. Reuters recogió en noviembre de 2024, citando a Xinhua, que el campo aurífero de Wangu, en el condado de Pingjiang, albergaba unas 1.000 toneladas de oro con un valor estimado de 600.000 millones de yuanes.

Un año después, el foco se trasladó al noreste del país. Las autoridades chinas anunciaron el hallazgo del yacimiento de Dadonggou, en Liaoning, descrito como el mayor depósito individual de oro localizado en China desde la fundación de la República Popular en 1949.

Según los datos difundidos por Xinhua y recogidos también por otros medios internacionales, Dadonggou contiene unos 2.586 millones de toneladas de mineral con una ley media de 0,56 gramos por tonelada, equivalentes a 1.444,49 toneladas de oro contenido.

Dos yacimientos clave para el país

Ese matiz es decisivo para entender la noticia. No hablamos de 1.444 toneladas de oro ya refinado ni de lingotes listos para engrosar reservas monetarias, sino de metal contenido en roca que todavía debe extraerse, procesarse y convertirse en producción comercial.

Ahí es donde varios textos virales se descarrilan. Mezclan las reservas oficiales del banco central con recursos geológicos recién identificados, como si todo formara parte del mismo bloque contable. En realidad, son categorías distintas y no pueden sumarse sin más.

También fallan algunos cálculos económicos. Si el oro se mueve en el entorno de miles de dólares por onza y más de 160.000 dólares por kilo, valorar 1.444 toneladas en apenas 236 millones de dólares no tiene sentido: el orden correcto es muchísimo mayor.

La otra corrección importante afecta a las reservas oficiales de China. El World Gold Council situó sus tenencias en 2.308 toneladas en enero de 2026, tras quince meses consecutivos de compras.

Por eso, China sí está reforzando su perfil aurífero por dos frentes al mismo tiempo: ampliando las reservas oficiales del banco central y anunciando hallazgos mineros de gran escala dentro de su territorio.

El contexto ayuda a entender por qué el oro pesa tanto. En 2024, la producción minera doméstica china alcanzó 377,24 toneladas, mientras el consumo nacional llegó a 985,31 toneladas, con una demanda especialmente fuerte de lingotes y monedas como vehículo de inversión.

En otras palabras, el gigante asiático no solo extrae más metal precioso: también lo absorbe, lo acumula y lo utiliza como pieza de su estrategia financiera. En un clima global marcado por tensiones geopolíticas, inflación y búsqueda de refugio, ese movimiento no es menor.