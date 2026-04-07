España halla la alternativa para proteger sus aguas: estrena un método científico y prioriza las nuevas áreas ecológicas clave

El proyecto MARVEL cuenta con la colaboración de la Dirección General de Política Marítima y Pesca Sostenible de la Generalidad de Cataluña. Pixabay

Las claves nuevo Generado con IA España aplicará un nuevo método científico para identificar y priorizar áreas marinas clave y reforzar su protección. El proyecto MARVEL desarrollará una metodología innovadora y basada en evidencia para mejorar la planificación del espacio marítimo en Cataluña, Baleares y Levante. La nueva herramienta integrará análisis geoespacial y datos cuantitativos sobre biodiversidad, presión humana y resiliencia ecológica, permitiendo una gestión más efectiva y sostenible. El objetivo es cumplir los compromisos internacionales de conservación marina, como proteger al menos el 30% de las áreas marinas españolas para 2030.

Durante décadas, la protección de los ecosistemas marinos ha ido avanzando a partir de mapas incompletos, decisiones fragmentadas y un conocimiento significativamente limitado sobre la complejidad ecológica real subyacente.

Sin embargo, este deterioro progresivo del hábitat marino, agudizado por la presión pesquera, el cambio climático y la actividad humana, ha puesto en primer plano la necesidad de replantear cómo se identifican y gestionan las zonas más sensibles del océano.

Bajo este contexto, la comunidad científica española ha dado un paso decisivo hacia un enfoque más preciso, integral y basado en la evidencia. La clave del cambio estaría en entender dónde están los ecosistemas y cuáles poseen mayor capacidad de resiliencia y relevancia ecológica.

Es precisamente en este aspecto donde España empezará a aplicar un nuevo método científico diseñado para identificar áreas marinas clave y reforzar su protección a futuro.

Mejorar el espacio marítimo

El proyecto MARVEL (Red Regional Integrada de Zonas Marinas de Alto Valor Ecológico en la demarcación Levantino-Balear) ya ha iniciado oficialmente su andadura con el objetivo de desarrollar, durante los próximos dos años, una metodología innovadora y basada en evidencia.

Su objetivo será priorizar áreas marinas de alto valor ecológico y mejorar la planificación del espacio marítimo en el futuro. Este proyecto se focalizará en las áreas marinas de Cataluña, Baleares y el Levante español, fortaleciendo una red regional integrada de áreas marinas protegidas.

El objetivo es lograr una herramienta que pueda identificar, de forma objetiva y revisable, zonas marinas prioritarias, pudiendo así mejorar la planificación espacial marina y reforzar las políticas públicas destinadas a la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos.

A diferencia de otros enfoques actuales, los cuales dependen de evaluaciones cualitativas o criterios poco sistematizados, este nuevo método integrará múltiples capas de información cuantitativa para evaluar el valor ecológico de las diferentes áreas marinas.

Los investigadores usarán herramientas de análisis geoespacial, sistemas de información geográfica y métodos de priorización multicriterio para combinar datos sobre biodiversidad, hábitats, especies de interés pesquero, presión de actividades humanas y estabilidad ambiental.

Además, esta metodología está pensada para ser replicable y adaptable a otras regiones marinas, y no solo al área Levantino-Balear, pero por algún lado hay que empezar.

Se ha empezado el proyecto por esta zona marina en particular por poseer una gran diversidad de hábitats y especies marinas, muchas de ellas de alto valor ecológico o interés pesquero.

Estas especies viven expuestas a una intensa actividad humana, como la pesca, transportes marítimos, turismo y otras actividades económicas. El investigador Francisco Ramírez asegura que la sostenibilidad de la pesca depende directamente del buen estado de los ecosistemas marinos.

Nuestro objetivo es identificar aquellas áreas donde la conservación puede reforzar la resiliencia de los ecosistemas y, al mismo tiempo, contribuir a la sostenibilidad de la actividad pesquera a largo plazo.

Asimismo, este proyecto también tendrá en cuenta los efectos del cambio climático en los ecosistemas marinos gracias a la incorporación de indicadores de estabilidad ambiental y vulnerabilidad climática en sus análisis espaciales.

Gracias a los resultados que se desprendan del proyecto MARVEL a lo largo de los próximos dos años, se espera poder cumplir con los diversos compromisos a nivel internacional y europeo en materia de conservación marina, como el objetivo de proteger al menos el 30% de estas áreas marinas para el próximo año 2030.

De hecho, la nueva herramienta permitirá identificar con más facilidad zonas que podrían incorporarse a redes de áreas marinas protegidas o gestionarse mediante otras figuras de conservación.