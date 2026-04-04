Pakistán halla el sustituto al petróleo: instala paneles solares en tejados para ahorrar casi 6.000 M de euros

Las claves nuevo Generado con IA Pakistán ha importado 51,5 GW de paneles solares, lo que podría evitar casi 160.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles. El auge de la energía solar en Pakistán es mayor de lo que indican los datos oficiales, debido a la falta de contabilización de instalaciones solares distribuidas en hogares y empresas. La energía solar en Pakistán podría generar un total de 1.730 TWh durante la vida útil de los paneles instalados, superando ampliamente la eficiencia de los combustibles fósiles. Actualmente, la capacidad solar total del país alcanzó los 32 GW en junio pasado, con más de 24 GW provenientes de instalaciones distribuidas.

Los países están librando una batalla por liderar la transición energética. Uno de los que mejor posicionado está es China, pero también hay otras regiones asiáticas que están apostando por las fuentes renovables, como es el caso de Pakistán.

Se calcula que este país ha importado un total de 27 GW de paneles fotovoltaicos entre 2020 y 2024. Sin embargo, un reciente estudio elaborado por la organización pakistaní Renewables First estima que el auge de la energía solar es mayor de lo que indican los datos oficiales.

La transición energética de Pakistán se está evaluando de forma errónea debido a la falta de contabilización de las instalaciones solares distribuidas, lo que a su vez conduce a una dependencia continuada de los combustibles fósiles.

El documento que ha elaborado desde Renewables First reveló que se podrían evitar hasta 104.000 millones de euros en futuras importaciones de combustible a lo largo de la vida útil de los 48 GW de módulos solares que Pakistán había importado hasta junio de 2025.

Energía solar en hogares

Teniendo en cuenta que las importaciones de paneles solares a Pakistán ascienden ahora a un total de 51,5 GW, se podrían evitar casi 160.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles, lo que podría generar un total de 1.730 TWh a lo largo de su vida útil.

El uso de combustibles fósiles sigue predominando en Pakistán, pero imponen costes sustanciales debido a la dependencia de las importaciones, la exposición al riesgo cambiario y la vulnerabilidad a las crisis de precios a nivel mundial.

También son ineficientes, ya que se pierde alrededor del 60% de la energía primaria durante la conversión, el transporte y el uso final. La energía solar, en cambio, es más resiliente, capaz de prestar servicios durante décadas con una mayor eficiencia, según los autores del citado estudio.

A día de hoy, la recopilación de datos en Pakistán recoge la electricidad de la red y los proyectos a gran escala; sin embargo, en gran medida se excluye la implantación de la energía solar distribuida en hogares y empresas.

Según datos oficiales, Pakistán había instalado 6,8 GW de capacidad de medición neta a fecha de septiembre del año pasado, mientras que el mercado a gran escala se sitúa actualmente en torno a los 780 MW.

El análisis realizado por Renewables First estima que la capacidad solar total de Pakistán alcanzó los 32 GW en junio pasado, lo que indica que el segmento de mercado distribuido del país se situaba en más de 24 GW a mediados del año pasado.

Este infrarregistro de la energía solar distribuida en Pakistán significa que el consumo energético medido en el país ha mostrado un escaso crecimiento en los últimos años, a pesar del aumento de la población, la urbanización en curso y la continua expansión económica.