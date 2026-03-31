Polonia cambia su mapa histórico: encuentran una insólita ciudad medieval desaparecida hace 700 años

Las claves nuevo Generado con IA Arqueólogos polacos han localizado la ciudad medieval desaparecida de Stolzenberg en el noroeste de Polonia tras 700 años de leyenda. El hallazgo fue posible gracias al uso de tecnología láser LiDAR en un bosque cerca de Sławoborze, revelando un trazado urbano intacto del siglo XIV. En las excavaciones se recuperaron más de 1.500 objetos, incluidos monedas y herramientas, que ofrecen una visión detallada de la vida medieval. El descubrimiento permite estudiar la planificación urbana histórica y podría aclarar las razones del abandono repentino de la ciudad.

Lo que durante 700 años fue solo una leyenda en los registros históricos, hoy es una realidad arqueológica. Un equipo de expertos polacos ha resuelto uno de los mayores enigmas de su país: han localizado los restos de Stolzenberg, una ciudad medieval desaparecida en el noroeste de Polonia.

Los arqueólogos implicados en la investigación, miembros de la Fundación Relicta, dieron con este secreto tras realizar una profunda investigación bajo un denso bosque cerca de Sławoborze, utilizando tecnología de escaneo láser LiDAR.

El descubrimiento, entre otras cosas, es excepcional porque la ciudad se conserva de manera prácticamente intacta -dentro de las condiciones de deterioro entendibles- debido a que no ha sido alterada por construcciones modernas.

De modo que, gracias a su buen estado de conservación natural, se puede ver en primer plano el trazado urbano puro del siglo XIV, con su plaza de mercado, murallas y sistemas defensivos intactos. Es, por decirlo de algún modo, como una pequeña cápsula del tiempo, puesto que permite viajar al pasado con pocas reconstrucciones.

Arqueólogos polacos hallan una ciudad perdida.

Polonia encuentra una ciudad oculta

En las excavaciones realizadas durante la investigación, se han recuperado más de 1.500 objetos, entre los que destacan monedas de la época, herramientas de hierro y puntas de flecha, que ofrecen una ventana única a la vida cotidiana del medievo.

Si bien es cierto que era de esperar encontrar objetos relacionados con el periodo en la ciudad desaparecida, el mapa con el que han dado los expertos es totalmente inesperado: se puede reconstruir la época sin ningún tipo de problema gracias a la inmensa riqueza del lugar.

Aunque se sabe que la urbe perteneció a los margraves de Brandeburgo, su abandono repentino sigue siendo un misterio que los expertos intentan resolver, y ahora puede que estén más cerca que nunca de lograrlo a través de esa ingente cantidad de elementos que descansan en la ciudad: la llave de esta historia puede seguir oculta.

Este hallazgo no solo recupera una pieza perdida de la historia de la región de Pomerania, sino que permite a los científicos estudiar la planificación urbana de hace siete siglos con una precisión sin precedentes en Europa, siendo un descubrimiento que puede llegar a ser hasta revolucionario gracias a esa exactitud histórica que ofrece.

Hasta ahora, Stolzenberg aparecía en registros históricos pero su ubicación exacta era un mito. Su descubrimiento permite entender mejor los conflictos fronterizos y las dinámicas de colonización en la región de Pomerania y Neumark.

Además, ofrece la oportunidad de resolver por qué fue abandonada: si fue por una guerra, una epidemia o simplemente un fracaso económico. Pronto descubriremos un nuevo capítulo de la historia medieval gracias a este exitoso trabajo.