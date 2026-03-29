Ni Guiza ni Yucatán: una extraña formación con forma de pirámide en Marte dispara las teorías sobre su origen

Las claves nuevo Generado con IA Una formación con forma de pirámide, llamada Candor Tetrahedron, ha sido identificada en Candor Chasma, uno de los grandes cañones de Marte. La pirámide es en realidad una colina de tres caras formada por procesos naturales como la erosión, derrumbes y capas sedimentarias. Las imágenes de la NASA muestran que en la zona abundan relieves residuales y depósitos estratificados, frecuentes en el paisaje marciano. Expertos destacan que la forma geométrica no implica origen artificial y responde a procesos geológicos y a la tendencia humana de ver patrones (pareidolia).

En los últimos días, se ha hecho viral en redes sociales que ha aparecido lo que parece ser una pirámide egipcia en Marte, y esta vez tiene nombre propio: Candor Tetrahedron, una colina de tres caras que sobresale en Candor Chasma, uno de los grandes cañones de Valles Marineris. Lo llamativo no es que exista, sino lo fácil que es convertirla en misterio.

La formación se ve en imágenes reales de NASA obtenidas desde órbita y, de hecho, el área lleva fotografiándose desde hace décadas. Candor Chasma forma parte de un sistema de cañones donde el terreno ha sido esculpido por derrumbes, capas sedimentarias y la erosión persistente del viento marciano.

Cuando se observa el entorno con más contexto, la pirámide deja de parecer una excepción aislada. En Candor abundan depósitos estratificados y relieves residuales: materiales más resistentes que quedan en pie cuando el entorno se desgasta y retrocede, creando colinas y “islas” de roca.

Las cámaras que han registrado la zona también importan. La Mars Orbiter Camera (MOC) de Mars Global Surveyor, operada por Malin Space Science Systems, generó enormes archivos de imágenes desde finales de los 90 y principios de los 2000, y esa base histórica explica por qué el tetraedro se detectó tan pronto.

En ciencia planetaria, este tipo de formas geométricas rara vez exigen una explicación artificial: basta con estratos, fracturas y erosión diferencial. El viento, en particular, tiende a limpiar el material suelto y a remarcar bordes y planos, como ocurre con yardangs y crestas en múltiples regiones de Marte.

Un efecto pareidolia

Además, el sesgo humano hace el resto. Nuestro cerebro está optimizado para reconocer patrones con pocos datos: una estrategia útil para sobrevivir, pero peligrosa para interpretar paisajes lejanos. Es el mismo mecanismo por el que vemos caras en nubes o en rocas: pareidolia aplicada a geología.

La clave está en preguntar “¿qué procesos bastan?” antes de saltar a “¿quién lo hizo?”. En Candor Chasma hay depósitos en capas, fallas y estructuras asociadas a la historia compleja de Valles Marineris. En un paisaje así, una colina de aspecto piramidal entra dentro de lo esperable.

Otro detalle: una construcción artificial tendería a mostrar regularidad repetida y señales de obra (simetrías consistentes, trazas de extracción, alineaciones sistemáticas). En las imágenes de alta resolución lo que domina es la irregularidad: aristas imperfectas, superficies con texturas y estratos que delatan origen natural.

Esto no le quita interés a la formación; se lo añade. Si algo enseña Marte es que la naturaleza puede producir geometrías sorprendentes con reglas simples. La pregunta científica útil no es “si hay egipcios”, sino qué combinación de estratigrafía, fracturación y abrasión eólica talló ese volumen concreto.

Candor Chasma, además, es un laboratorio natural para estudiar cómo se acumulan y deforman materiales en grandes cuencas marcianas. HiRISE describe explícitamente objetivos de “layering and faulting” en depósitos estratificados de Candor, un tipo de contexto donde los relieves residuales son un resultado lógico.