Sudán del Sur afianza su futuro: hallan un pozo petrolífero calculado en más de 5.000 barriles diarios

Imagen de archivo de una refinería de petróleo en un país de Europa. EFE/EPA/Filip Singer

Las claves nuevo Generado con IA Sudán del Sur ha descubierto un pozo petrolífero en Al Nahal que produce más de 5.000 barriles diarios. Este hallazgo eleva la producción total del país de 95.000 a cerca de 100.000 barriles al día. El gobierno busca aumentar la producción mediante inversiones y colaboración con empresas internacionales como China National Petroleum y la india ONGC. Aunque el aumento de producción puede impulsar la economía, los expertos advierten sobre el riesgo de dependencia excesiva del petróleo.

El precio del petróleo se ha disparado a raíz del estallido del conflicto en el estrecho de Ormuz. Ante esta situación, los hallazgos de pozos petrolíferos están cobrando una mayor importancia de la que ya suelen tener.

Uno de los últimos países que ha encontrado en el petróleo una nueva promesa de estabilidad económica ha sido Sudán del Sur, donde han confirmado la perforación de un pozo que produce más de 5.000 barriles diarios en el yacimiento de Al Nahal.

El hallazgo, anunciado por el Ministerio de Petróleo en Juba, se encuadra en una estrategia más amplia para elevar la producción nacional mediante nuevas inversiones y una coordinación reforzada con compañías extranjeras que ya operan en los bloques 3 y 7.

Según detalló el subsecretario de Petróleo, Chol Deng Thon Abel, este pozo de alto rendimiento se suma a una serie de perforaciones recientes que han permitido incrementar el bombeo total del país desde unos 95.000 hasta alrededor de 100.000 barriles diarios.

Superadas las previsiones iniciales

El responsable gubernamental subraya que los trabajos en Al Nahal forman parte de una ronda de contactos con consorcios internacionales, con los que se busca acelerar los proyectos en curso y exprimir al máximo unos campos maduros, pero aún lejos de agotarse.

Entre los actores clave figura Dar Petroleum Operating Company, operador de referencia en la zona, respaldado por gigantes como China National Petroleum Corporation, la india Oil and Natural Gas Corporation y la estatal sursudanesa Nile Petroleum Corporation.

Estas empresas han multiplicado sus esfuerzos técnicos desde el pasado octubre, cuando se reanudaron plenamente las operaciones. Desde entonces, Dar Petroleum ha perforado 16 nuevos pozos, 12 de los cuales ya han entrado en servicio y aportan crudo a la red.

Su presidente, Ling Zongfa, explica que la producción conjunta ha superado las previsiones iniciales gracias a una gestión de reservorios más sofisticada y a la introducción de tecnologías que permiten optimizar la extracción en zonas hasta ahora infrautilizadas.

Las expectativas oficiales se apoyan en estos datos, pero también en el contexto internacional: la combinación de tensiones geopolíticas y recuperación de la demanda mantiene el precio del petróleo en niveles altos, convirtiendo cada barril adicional en una vía de oxígeno fiscal.

Para un país lastrado por años de conflicto y una economía muy dependiente de los hidrocarburos, ese incremento marginal de 5.000 barriles diarios puede traducirse en más ingresos para financiar su frágil proceso de reconstrucción institucional.

Sin embargo, los expertos advierten de que este impulso llega con una doble cara. Y es que la bonanza del crudo puede consolidar la dependencia de un solo recurso y retrasar reformas necesarias en la diversificación productiva, la gobernanza y la lucha contra la pobreza.

Desde el Gobierno defienden que la prioridad inmediata es estabilizar la producción y asegurar que las infraestructuras petroleras, muchas dañadas por la guerra, puedan operar con garantías para atraer capital a medio y largo plazo.