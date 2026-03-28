Ni Doñana ni Campo de Montiel: el bastión desconocido del lince ibérico en España que ha dado la vuelta al mundo

Las claves nuevo Generado con IA Una fotografía de un joven lince ibérico en Torre de Juan Abad (Ciudad Real) ha ganado el Premio del Público Nuveen 2026 en el concurso Fotógrafo de Vida Silvestre del Año. La imagen, tomada por el austríaco Josef Stefan tras dos semanas de observación, muestra al lince interactuando con un roedor, reflejando comportamientos naturales de la especie. El certamen, organizado por el Museo de Historia Natural de Londres, recibió 60.636 imágenes de 113 países y seleccionó la fotografía entre 24 finalistas. El lince ibérico, que estuvo al borde de la extinción en los años 2000, supera ahora los 2.000 ejemplares gracias a programas de conservación.

El lince ibérico vuelve a situarse en el foco internacional gracias a una fotografía tomada en un enclave inesperado de Castilla-La Mancha. Torre de Juan Abad, en Ciudad Real (Castilla-La Mancha), se ha convertido en protagonista de la conservación global.

La imagen, capturada por el fotógrafo austríaco Josef Stefan, ha sido distinguida con el Premio del Público Nuveen 2026 en el prestigioso concurso Fotógrafo de Vida Silvestre del Año, organizado por el Museo de Historia Natural de Londres.

Bajo el título Flying Rodent (Roedor volador, en español), la fotografía muestra a un joven lince ibérico interactuando con su presa en una escena tan dinámica como reveladora. El felino lanza un roedor al aire antes de capturarlo, un comportamiento natural habitual.

El reconocimiento no ha sido menor. La instantánea se ha impuesto a otras 23 finalistas, seleccionadas previamente entre un total de 60.636 imágenes procedentes de 113 países y territorios, lo que subraya la magnitud del certamen internacional.

El proceso de selección ha contado con un jurado especializado en fotografía, ciencia y conservación, reforzado por la experiencia del propio museo londinense. La combinación de criterios técnicos y ambientales ha sido determinante en la elección final.

La preciada fotografía

Para lograr la imagen, Stefan dedicó dos semanas completas de observación desde un escondite. Durante ese tiempo, pudo documentar una secuencia de caza que se prolongó durante aproximadamente 20 minutos, mostrando hábitos habituales del lince.

Más allá de la estética, la fotografía tiene un fuerte componente simbólico. A comienzos de los años 2000, el lince ibérico estuvo al borde de la extinción, pero hoy supera los 2.000 ejemplares gracias a intensos programas de conservación.

El propio fotógrafo ha destacado el valor emocional de este logro, señalando que capturar en una fotografía al lince ibérico era un sueño personal. Considera a esta especie un símbolo de esperanza y un ejemplo de éxito en la protección de fauna.

Junto a la imagen ganadora, otras cuatro fotografías han destacado en la votación popular. Entre ellas figuran escenas de flamencos en Namibia, osos en Canadá y un ciervo sika tras un enfrentamiento, reflejando diversidad ecológica global.

Todas estas imágenes formarán parte de una exposición abierta al público en el Museo de Historia Natural de Londres hasta el 12 de julio de 2026, consolidando el impacto cultural y científico del certamen.