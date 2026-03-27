Reino Unido cambia su modelo energético: apuesta 2.500 millones en fusión nuclear para ser la superpotencia de 2026

Reino Unido cambia su modelo energético apostando 2.500 millones por la fusión nuclear y busca ser la superpotencia de 2026

Las claves nuevo Generado con IA El Reino Unido invertirá 2.500 millones de libras en energía de fusión nuclear durante cinco años para liderar la industria mundial. El proyecto STEP será la primera planta de fusión comercial del mundo, buscando conectar esta energía a la red eléctrica nacional. El plan incluye inteligencia artificial avanzada y la creación de un superordenador para acelerar el desarrollo y diseño de reactores. Se prevé la generación de más de 10.000 puestos de trabajo cualificados y el objetivo de alcanzar la independencia energética eliminando la dependencia de combustibles fósiles.

El gobierno del Reino Unido ha presentado su nueva Estrategia de Energía de Fusión 2026, respaldada por una inversión récord de 2.500 millones de libras para los próximos cinco años, según recogen desde Nature.

Con esto, el país busca posicionarse como una superpotencia de energía limpia para así encabezar la carrera comercial hacia la fusión nuclear, un complicado y ambicioso proceso. El Reino Unido no solo busca investigar, sino crear una industria comercial viable conectando la energía de fusión a la red eléctrica nacional.

Para llevar a cabo la operación, se van a centrar todos los esfuerzos en el desarrollo del proyecto STEP, el primer prototipo de planta de fusión comercial del mundo que cuenta con una tecnología que replica el proceso que alimenta a las estrellas.

El gobierno británico no solo persigue una fuente de energía inagotable y libre de emisiones, sino también el liderazgo industrial y científico frente a potencias como China y Estados Unidos, que ahora mismo están fuertes en este terreno.

Reino Unido busca el liderazgo industrial

Estamos ante un gran cambio de paradigma que representa pasar de la experimentación en laboratorios a la creación de una industria comercial viable: es una operativa monumental que puede llevar a Reino Unido a esa "cabeza" de la carrera nuclear.

Gracias a la integración de inteligencia artificial avanzada y la construcción de infraestructuras críticas, el país pretende alcanzar la soberanía energética total mediante la eliminación de la dependencia de los combustibles fósiles y las crisis de precios internacionales.

Si este modelo tiene éxito, no solo garantizará electricidad barata y segura para las próximas generaciones, sino que posicionará a la economía británica como el principal exportador de la tecnología que definirá nuestro siglo. Ahora bien, es un camino largo y atado a una operativa que requiere de una perfecta ejecución.

Un importante grueso del presupuesto -1.300 millones de libras- se ha destinado a construir la primera planta de energía de fusión prototipo del mundo en West Burton, Nottinghamshire, sobre el emplazamiento de una antigua central de carbón. El objetivo es que esté operativa en la década de 2040.

Además, también se aplicará una inversión de 45 millones de libras para desarrollar un superordenador totalmente dedicado y enfocado a la fusión más potente del mundo. Pese a que usará inteligencia artificial para simular comportamientos y así acelerar el diseño de reactores, esto también abrirá muchísimas posiciones de trabajo.

En concreto, el gobierno estima que este ecosistema generará más de 10.000 puestos para personal cualificado para el año 2030 en todo el país.

Si Reino Unido logra suprimir las importaciones de combustibles fósiles y las oscilaciones de precios causadas por conflictos internacionales, entonces habrá conseguido esa independencia energética siendo un referente.