Ni Somiedo ni Sierra de la Culebra: el nuevo bastión del lobo ibérico en España donde se permitirá cazar al 20% de ellos

Las claves nuevo Generado con IA Cantabria permitirá intervenir hasta en el 20% de su población de lobos para gestionar su expansión y reducir conflictos con la ganadería. En los últimos cinco años, los ataques de lobos al ganado se han triplicado, generando gran presión sobre el sector primario. El plan de gestión prevé reducir las manadas de lobos de 23 a un rango de 16-17, con extracciones controladas por personal especializado. La presencia del lobo ya abarca más del 80% del territorio cántabro, incluyendo zonas costeras donde antes era inusual.

Cantabria se ha convertido en la región española que permitirá intervenir hasta en el 20% de su población de lobos. La medida busca frenar una expansión que, según el Gobierno autonómico, ha alcanzado niveles difíciles de gestionar.

El plan aprobado fija un cupo de extracciones que puede llegar a una quinta parte de los ejemplares. Las autoridades insisten en que no se trata de reducir drásticamente la especie, sino de mantener su número dentro de límites sostenibles.

Desde el Ejecutivo cántabro defienden que el control es imprescindible para garantizar la convivencia con la ganadería. Argumentan que el crecimiento del lobo en los últimos años ha provocado un aumento notable de los ataques al ganado.

En concreto, en el último lustro se ha triplicado el número de animales muertos por la acción de este depredador. Este incremento ha generado una fuerte presión sobre el sector primario, que reclama medidas urgentes para proteger su actividad.

El origen de esta situación se sitúa en la etapa en la que el lobo estuvo protegido a nivel estatal. Durante ese periodo, aseguran desde Cantabria, la población creció sin control suficiente, lo que ha derivado en la actual sobrepresencia.

Las autoridades regionales subrayan que su objetivo no es eliminar al lobo. Plantean un equilibrio entre la conservación de la especie y la viabilidad económica de la ganadería extensiva, clave en muchas zonas rurales.

Uno de los aspectos que más preocupa es la expansión territorial del lobo. Según datos oficiales, está presente en más del 80% del territorio cántabro, incluyendo áreas donde antes era poco habitual.

Buscando el equilibrio

La presencia en zonas costeras es uno de los ejemplos más llamativos. Se han detectado ejemplares en municipios del litoral, un entorno que no reúne las condiciones ideales para la especie y donde genera conflictos adicionales.

Este desplazamiento se explica porque las áreas tradicionales ya están ocupadas. Los ejemplares más jóvenes buscan nuevos espacios y acaban llegando a zonas con menor disponibilidad de presas y mayor presencia humana.

El plan de gestión establece que las extracciones serán realizadas por personal especializado. Cantabria apuesta por un modelo en el que la administración controla directamente estas intervenciones, evitando la caza generalizada.

Actualmente, la región cuenta con unas 23 manadas de lobos. El objetivo a medio plazo es reducir esa cifra hasta un rango considerado asumible, situado entre 16 y 17 grupos reproductores.

Las autoridades calculan que este ajuste no será inmediato. Estiman que harán falta varios años de control continuado para alcanzar ese equilibrio sin poner en riesgo la conservación de la especie.

Cantabria defiende además que su modelo está funcionando. A diferencia de otras comunidades, ha podido mantener sus medidas sin que los tribunales las paralicen, lo que refuerza su estrategia de gestión.

El debate sobre el lobo sigue abierto en España, pero esta región marca un camino claro. Con el control de hasta el 20% de la población, busca compatibilizar la protección ambiental con la supervivencia del mundo rural.