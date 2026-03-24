Japón halla una alternativa al petróleo en pleno repunte de su precio: recurrir a las olas del mar para generar energía limpia

Las claves nuevo Generado con IA Investigadores japoneses han desarrollado un convertidor giroscópico flotante que aprovecha la energía de las olas del mar como alternativa al petróleo. El sistema permite extraer hasta el 50% de la energía de las olas y puede mantener ese rendimiento en un amplio rango de frecuencias, adaptándose a la variabilidad del mar. La tecnología ajusta la velocidad del volante y la carga del generador en tiempo real, permitiendo un rendimiento eficiente incluso con oleaje cambiante. Aunque el estudio es teórico, se plantea ensayar prototipos físicos para comprobar su eficacia y superar los retos históricos de la energía undimotriz, como la fatiga y la corrosión.

En el mapa de las renovables, la energía de las olas siempre aparece como la promesa que se resiste a madurar. Hay recurso, hay constancia, pero falta una máquina que no se venga abajo cuando el mar cambia de humor. Un nuevo trabajo japonés intenta atacar justo esa grieta.

El estudio lo firma Takahito Iida (Universidad de Osaka) y disecciona, con teoría lineal de oleaje y modelos acoplados, un convertidor giroscópico flotante: un cuerpo que cabecea y, dentro, un volante giratorio cuya precesión alimenta un generador.

Esta idea no es nueva —hay prototipos con giroscopios desde hace años—, pero Iida pone el foco en un enemigo concreto: la variabilidad espectral del mar. La mayoría de convertidores rinden bien en un punto de resonancia y se desinflan cuando la frecuencia de ola se desplaza.

Su resultado estrella es ambicioso en lo conceptual: el sistema puede alcanzar el límite teórico clásico de absorción de un 50% de la energía de ola y, lo más importante, mantenerlo “en banda ancha”, no solo en una frecuencia afinada.

Para conseguirlo, el artículo identifica dos mandos: la velocidad de giro del volante y la carga del generador (la resistencia/impedancia equivalente que frena el movimiento útil). Ajustando ambos parámetros, el giroscopio puede seguir al mar en tiempo real.

Resiliente y adaptable

Aquí entra la física: la precesión giroscópica convierte fuerzas aparentemente desordenadas en un movimiento aprovechable. La ola inclina la plataforma, el volante reacciona con un giro controlable, y ese giro, acoplado al generador, permite extraer potencia sin depender de un único estado del océano.

El equipo valida el marco con simulaciones en dominio de frecuencia y de tiempo, e incluso prueba escenarios con respuesta giroscópica no lineal para medir dónde se rompe el ideal. La conclusión es prudente: con oleaje real, la eficiencia cae, sobre todo en olas grandes.

Todavía, el trabajo es teórico y no contabiliza con detalle el coste de mantener el giroscopio girando (pérdidas mecánicas, control activo, consumo auxiliar), ni los problemas de fatiga, corrosión y supervivencia que han castigado históricamente a la energía undimotriz.

Aunque por primera vez se formaliza una receta de control que, en principio, permitiría que un mismo dispositivo rinda alto con oleaje cambiante. Ese es el cuello de botella del sector desde que empezó.

El propio Iida plantea el siguiente movimiento: ensayos con modelos físicos para comprobar si el control óptimo sobrevive al caos del océano y si se puede diseñar una estrategia causal (que no adivine el futuro de la ola) con respuesta no lineal y límites de actuación realistas.

También deja una puerta entreabierta: el 50% es un techo para ciertos supuestos de teoría de olas y conversión simétrica, pero diseños asimétricos o arquitecturas distintas podrían, en condiciones concretas, sortear parte de esa restricción. Es una invitación a competir con matemática, no con marketing.