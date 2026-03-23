Ni Duero ni Tajo: el último refugio del mejillón de río en España donde sobrevive el 99% de su población mundial

El programa de cría en cautividad está dando resultados prometedores.

Las claves nuevo Generado con IA El 99% de la población mundial del mejillón de río margaritona sobrevive exclusivamente en la cuenca del río Ebro. Esta especie, en peligro crítico de extinción, enfrenta amenazas como la mala calidad del agua y la competencia de especies invasoras como la almeja asiática. Biólogos e instituciones aragonesas impulsan planes de recuperación y un programa de cría en cautividad que ya da frutos, permitiendo la reintroducción de ejemplares. La conservación de la Ribera Baja del Ebro es prioritaria para asegurar la supervivencia de este valioso molusco autóctono.

La supervivencia de la margaritona pende de un hilo muy fino. Este singular bivalvo de agua dulce se encuentra actualmente en peligro crítico de extinción. Sin embargo, un dato sorprendente ilumina el panorama ambiental de nuestra rica biodiversidad española.

Se calcula que cerca del 99% de los ejemplares existentes de esta especie se localiza exclusivamente en la inmensa cuenca del río Ebro. Este enclave natural se ha convertido en el último gran refugio mundial para este amenazado molusco.

Algunas investigaciones recientes avalan la tremenda importancia de este ecosistema fluvial. Los equipos de buceo han logrado hallar nuevos adultos vivos bajo las aguas aragonesas, confirmando que las condiciones del hábitat siguen siendo viables para garantizar su supervivencia.

Hace tan solo unas décadas, esta región contaba con la mayor población censada internacionalmente. Miles de estos individuos se concentraban en canales históricos, pero hoy apenas logran sobrevivir entre 1.000 y 1.500 ejemplares en toda esa extensa zona.

Las causas del declive

Diversas causas explican la preocupante y drástica disminución de la margaritona. La profunda alteración de la calidad del agua es una amenaza constante. Además, sufre la enorme presión competitiva generada por varias y temibles especies exóticas de carácter invasor.

Entre los peores enemigos del frágil bivalvo autóctono destaca la conocida almeja asiática. Esta implacable especie extranjera coloniza rápidamente el mismo hábitat fluvial, consumiendo recursos vitales y desplazando a las pocas poblaciones originales que aún intentan resistir allí.

El trabajo incansable de biólogos e instituciones ha arrojado algo de luz en este sentido. Los modernos planes de recuperación impulsados desde Aragón persiguen proteger la cuenca hídrica para asegurar un futuro más prometedor a estos animales tan fascinantes.

Un elemento esencial del exitoso proyecto conservacionista es el programa de cría en cautividad. Ubicado en unas avanzadas instalaciones especializadas, este centro ha logrado reproducir la especie exitosamente dentro de un entorno controlado.

Los ejemplares nacidos artificialmente alcanzan ya dimensiones notables y muestran madurez reproductiva plena. Esto supone un gigantesco avance para el campo biológico, pues permite cerrar completamente el ciclo vital garantizando próximas reintroducciones directas.

Junto a diversas organizaciones dedicadas al estudio malacológico, desde el Ministerio para la Transición Ecológica también continúan rastreando metódicamente las profundidades del río para identificar áreas seguras que sirvan de santuario para esta población casi desaparecida.

La Ribera Baja del gran río representa una zona fundamental. La conservación ambiental se considera prioritaria y absolutamente indispensable. Es un esfuerzo conjunto que aúna respeto medioambiental y una auténtica defensa del valioso patrimonio biológico de nuestro país.

Mantener a raya la proliferación de bivalvos asiáticos es crucial para salvar la margaritona. Los científicos trabajan diariamente proponiendo medidas urgentes y eficaces que logren purificar las aguas, restaurando paralelamente el delicado equilibrio ecológico de toda esta extensa llanura.